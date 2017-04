Carro de gás é roubado na frente do depósito em Guarapari

O dono de uma revenda de gás passou por um susto na manhã de hoje em Guarapari. Um carro usado nas entregas foi roubado na frente do comércio com 15 botijões cheios. Mas para azar do ladrão, o veículo tinha rastreador e foi abandonado às margens da Rodovia do Sol, próximo à praça do pedágio.

O crime aconteceu por volta das 11 da manhã na avenida Jones dos Santos Neves. O funcionário do depósito, Miguel Luiz Simões, 51, trabalha há vinte anos na mesma empresa e contou como aconteceu. “Eu parei o carro na frente da loja e fui lá dentro. Não fiquei cinco minutos e como ia ser rápido, deixei as chaves na ignição. Quando eu voltei o carro tinha sumido”, relembra.

O dono da distribuidora contou que imediatamente acionou a empresa que faz o rastreamento dos carros. “Eu liguei e logo depois eles passaram a informar onde o carro estava. enquanto isso, outro funcionário estava com a PM lá perto da feira e falava para eles a localização. Primeiro o ladrão levou o carro lá para Setiba, perto da praia. De lá ele seguiu para a Rodovia do Sol”, contou o comerciante Amarildo José Gregório.

Policiais do Destacamento da Polícia Militar de Village do Sol visualizaram o carro passando e foram atrás, mas o ladrão de gás percebeu a aproximação da viatura e abandonou o veículo próximo à praça de pedágio e desapareceu. Todos os botijões estavam na carroceria, mas R$ 250,00 do funcionário que estava na carteira, que também ficou na cabine foram levados. A carga do veículo é estimada em mais de R$ 3 mil.