Carro pega fogo na Rodovia do Sol em Guarapari

Um advogado que dirigia um Captiva passou por um susto na tarde de hoje quando dirigia pela Rodovia do Sol em Guarapari. Na altura da sede do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, o carro pegou fogo e por pouco não causa uma tragédia.

O veículo foi completamente destruído pelas chamas. O motorista contou que seguia para Vila Velha depois de participar de uma audiência no Fórum de Guarapari, quando a luz de alerta se acendeu no painel. Ele parou no acostamento da pista e logo depois viu fumaça saindo. Assim que abriu a porta para sair, o fogo tomou conta do interior do Captiva e por pouco ele não ficou ferido.

“Eu ainda tentei pegar os documentos no banco de trás, mas o fogo já tinha tomado conta do carro todo”, contou o advogado. O Corpo de Bombeiros foi acionado mas pouco puderam fazer para salvar o veículo, porque as chamas já haviam consumido o carro completamente.

O advogado explicou que não sabe o que pode ter causado o incêndio, já que ele usa o veículo para trabalho e mantém a manutenção em dia. O veículo foi retirado do local pelo guincho da Rodosol e a pista não chegou a ser interditada.