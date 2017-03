Casa da Cultura ficará fechada durante 30 dias

A Casa da Cultura de Anchieta, situada no bairro Porto de Cima, estará fechada para visitação por 30 dias a partir de hoje (13). A medida, de acordo com o gerente estratégico de Cultura e Patrimônio Histórico, Joatan Luiz Rosa, tem como objetivo reestruturar o espaço, que também irá receber novas peças.

Segundo Rosa, a Casa da Cultura ficará fechada para visitação durante esse período, quando uma equipe irá também fazer um inventário do local. “Precisamos fazer esse levantamento e inserir mais peças na nossa Casa da Cultura. Após esse tempo, ela voltará a funcionar e receber visitantes diariamente”, disse.

História de Anchieta e região

A Casa da Cultura, construída em 1927, constitui um dos patrimônios histórico-culturais do município. Segundo informações da Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico, inicialmente ela foi a sede da Prefeitura, da Câmara de Vereadores e do Fórum. A partir de 1989 deixou de ser a sede da Prefeitura e continuou sendo a Câmara Municipal até 1995.

Atualmente funciona apenas como Casa da Cultura, muito visitada por estudantes, que a procuram como fonte de informações a respeito da história do município e região, além de seus colonizadores.

Ali podem ser vistos documentos, fotos, cartas, que relatam a história regional, alguns objetos pertencentes e utilizados pelos colonizadores e personalidades importantes que viveram ou passaram pelo município. Podem ser vistos ainda, livros com mais de cem anos (com raridades como assinaturas, fotos e documentos), todas as obras do padre Anchieta, todas as obras escritas a respeito dele e todas as obras dos jesuítas até 1759. No andar térreo abriga um mini-teatro onde são realizadas várias exposições.