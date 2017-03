Casamento comunitário recebe 200 inscrições de casais

Por Glenda Machado em 29 de março de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

Ação promoverá a união civil, sem custos, e uma cerimônia ecumênica. Organização pede apoio para doação de vestidos de noiva.

Para quem gosta de casamentos, ver uma noiva entrando na igreja de branco é emocionante, agora imagina ver 200 mulheres dizendo o tão esperado “sim” para os seus noivos? A edição 2017 do Casamento Comunitário de Guarapari, realizado pelo Projeto Florescer vem com esse objetivo. A ação promoverá a união civil, sem custos, e uma cerimônia ecumênica aos casais. Este ano, a cerimônia ecumênica do Casamento Comunitário será no final do mês de agosto na quadra do Polivalente.

Segundo a presidente do projeto, Leia Maiole, o número de inscritos atingiu as expectativas. “Na primeira edição realizamos 80 casamentos e agora estamos muito felizes em poder ajudar outros casais que possuem o sonho de se unir perante os homens e Deus”, comentou.

Sem apoio de órgão públicos, as 10 mulheres do Projeto Florescer contam apenas com o seu amor pelo trabalho voluntário e ajuda de pessoas da sociedade civil e empresários locais. “Todos os casais que participam do casamento coletivo, em sua maioria, são pessoas muito humildes que não tem condições de bancar uma cerimônia, ou muito menos conseguir um vestido de noiva. A nossa satisfação é vê-las sorrindo e felizes com o seu sonho do casamento”, completou a presidente do projeto.

Doações de vestidos

Muitas noivas manifestaram a vontade de usar o tradicional vestido de noiva no dia. Por essa razão, as mulheres do Projeto Florescer também estão recebendo vestidos de noiva e de festas com o objetivo de emprestá-los às noivas, que os devolverão para serem usados nas próximas edições do Casamento Comunitário. “Já conseguimos 80 vestidos de noivas e de festas e gostaríamos de reforçar o pedido de doação”, disse Leia.

O Casamento deste ano também terá parceiros de peso. As noivas receberão cuidados de beleza, farão cabelo e maquiagem para o grande dia, terão o casamento registrado em foto e vídeo e muitas outras surpresas. Por isso, o apoio de empresários que queiram ajudar a realização deste dia possível é muito importante.

“Caso alguém queira adotar um casal pedimos a contribuição de R$350 para as despesas de aluguel do vestido, terno, cartório e decoração do dia do casamento. Quem puder ajudar ficaremos muito agradecidas”, reforçou o pedido.

Se você ficou interessado em ajudar o Projeto Florescer fica na Rua Mantenopolis, n 10, bairro Bela Vista, ao lado da escola Jorge Bueri. Outras informações pelo telefone (27) 99999-9230