CCZ vai abrir cadastro para castração de animais em Guarapari

O Centro de Controle de Zoonoses de Guarapari vai abrir cadastro para castrar cães e gatos dos bairros Santa Mônica e Pontal de Santa Mônica.

Os proprietários de animais devem procurar a sede do CCZ no dia 31 de março de 8h as 11h e de 13h as 15h. Para fazer o cadastro, os moradores destes bairros devem apresentar comprovante de residência e documento com foto.

Na mesma hora o dono do animal já sai com a data da cirurgia marcada. Até agora já foram realizadas castrações em pelo menos 500 animais dos bairros Elza Nader, Setiba, Una e Paturá.

O CCZ lembra que o recolhimento de animais de rua é feito três vezes por semana. Nas segundas, quartas e sextas-feiras. Maiores informações sobre os serviços do CCZ podem ser obtidas através dos números 27 3262-1456, 3262-1271 e 08002839543.