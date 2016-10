CDL prevê aumento de 50% nos empregos temporários para o verão de Guarapari

Por Marcos Siqueira em 26 de outubro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Novembro está chegando e junto com o penúltimo mês do ano o comércio se volta para as vendas de final de ano. Além do natal e do ano novo, os comerciantes de Guarapari se preparam para a alta temporada, que já começa nessa época com o início da estação mais quente do ano (22 de dezembro).

Para atender o aumento da demanda, as lojas tendem a fazer contratações e quem precisa de emprego já deve ficar atento. Segundo Aguinaldo Ferreira Júnior, superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Guarapari (CDL), o número de contratações não é preciso, mas deve ser 50% maior do que o registrado no verão passado.

“Nem todas as lojas divulgam as vagas, mas, pelos dados que temos e pelas conversas com os empresários, acreditamos que devem ser criadas de 500 a 700 vagas”, disse Aguinaldo.

Já o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Guarapari (Sindilojas), Carlos Hofmam, não está tão otimista e disse que o momento ainda é de cautela. “Dados da Confederação Nacional do Comércio apontam que as vendas no país terão redução de 4,7% este ano. Os consumidores devem optar por presentes de valor mais baixo para não deixar de presentear”.

Apesar disso, Hofmam disse que sempre acontecem contratações, principalmente em lojas de vestuário, calçados e em bares e restaurantes.

Qualificação

Não adianta apenas entregar currículos por aí para garantir uma vaga. A qualificação para a vaga que procura é fundamental, afirmou Aguinaldo Ferreira. “Muitas vezes a pessoa tem uma boa formação, mas não tem a capacitação para as vagas que são oferecidas”. Por exemplo, não é por que o candidato tem curso superior em administração que ele vai conseguir uma vaga de vendedor, que requer uma boa relação e comunicação com o cliente.

Aguinaldo explica que existem cursos oferecidos pela CDL, Sebrae e Senac que podem ajudar. “Para quem vai tentar uma vaga de vendedor, caixa, repositor e até mesmo estoquista é interessante fazer um curso de atendimento ao cliente”.