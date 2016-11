CDL promove Black Week em Guarapari

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Guarapari (CDL) organizará uma campanha promocional no comércio municipal. O evento, realizado entre os dias 21 e 26 novembro, vai envolver mais de 50 lojas possibilitando à população, e visitantes, o aproveitamento das promoções e descontos oferecidos.

De acordo com a entidade, representante do comércio local, a iniciativa tem o objetivo de atender a demanda de seus associados, que vislumbram na realização do evento uma alternativa para incrementar suas vendas, gerando desta forma uma importante receita adicional.

Além do comércio lojista, empresas de outros segmentos, como o supermercadista, prestação de serviços, construção civil, automotivo, entre outros, poderão aderir a Campanha “BLACK WEEK” – Semana de Super Descontos.

Para participar, a empresa deve entrar em contato com a organização pelo e-mail cdl@cdlguarapari.com.br ou WhatsApp pelo número (27) 99983-5772.