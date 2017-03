Centro Administrativo de Anchieta recebe nome de Edival Petri

Aconteceu na manhã desta segunda-feira (27) uma solenidade na sede administrativa da Prefeitura de Anchieta, cujo nome passa a ser Centro Administrativo Edival José Petri, em homenagem ao professor e ex-prefeito da cidade. Na ocasião, foram descerradas dois painéis que identificam o local, visíveis no hall de entrada do prédio.

O prefeito Fabrício Petri, filho do homenageado, esteve acompanhado da esposa, Renata Tonani, da filha Bia e da mãe, Oreniva Magnago Petri. Participaram também do evento vereadores; familiares e amigos da família Petri; além de servidores municipais.

O prédio do centro administrativo não tinha nome e a consideração foi sugerida em 2016 por meio de um projeto de lei, de autoria da vereadora Rosemary Pires Rovetta, a Merinha, hoje ouvidora municipal. No mesmo documento, determina que as despesas para confecção da homenagem física devam ser custeadas particularmente pela família.

Para a ouvidora, autora da lei, Edival foi uma importante pessoa que contribuiu muito para Anchieta. “Ele será sempre lembrado pelo seu carisma e compromisso com o povo de Anchieta. É uma homenagem justa a uma pessoa de grande importância para nosso município”, disse.

O vereador Renato Lorencini, em nome da Câmara Municipal, aproveitou para fazer um breve discurso sobre o legado do ex-prefeito homenageado. “Iremos guardar a memória de Edival para sempre. Devemos continuar o legado que ele deixou”, disse.

Já o prefeito, em tom emocionado, falou da dedicação do seu pai à municipalidade e às comunidades. “Às vezes ele abdicava de ficar com a família para poder se dedicar para o município. Ele foi uma pessoa visionária e progressista, que pensava no desenvolvimento da região. Deixou marcas em todo município, não só obras físicas, mas valores para serem seguidos”, disse.

O espaço foi inaugurado no dia 25 de março de 1995, data também que se comemora o aniversário de nascimento do professor.

Edival José Petri, falecido aos 61 anos no dia 23 de setembro de 2015, era professor, entrou na vida pública em 1982, como candidato a vereador, foi vice-prefeito em 1989 a 1992, eleito para o mandato de prefeito de 1993 a 1996, eleito novamente em 2004 e reeleito em 2008 para administrar o município de Anchieta até 2012. Foi também sub-secretário Estadual da Educação.