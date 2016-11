Centro Comunitário de Condados pede ajuda

Por Glenda Machado em 6 de novembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

“Gostaríamos que alguém nos ajudasse a desempenhar um bom trabalho aqui na comunidade. Temos uma estrutura que só precisa de reparos, material e equipamento para trabalhar, mas não temos as pessoas”. Foi com esse desabafo que o líder comunitário de Condados, Ézio Pereira Assunção, nos mostrou a sede do Centro Comunitário que precisa de muitos reparos em sua estrutura para manter-se de pé.

Logo que a nossa equipe chegou ao local, encontramos portas estufadas pela umidade, mofo nas paredes, infiltrações, esgoto do vizinho que passa por dentro do terreno da Associação. “Infelizmente a direção passada deixou a sede abandonada, estamos lutando para trazer atividades para cá. Mesmo com essa estrutura comprometida, nós temos aula de capoeira, luta e escolinha de futsal para a comunidade. Estamos fazendo o nosso papel, mas precisamos de ajuda”, disse Ézio.

Em outra sala, máquinas de costura novas estão pegando poeira e sofrendo a ação do tempo. O presidente da comunidade disse que esse era um projeto estruturado e enviado como edital para a Samarco. Depois de aprovado, as maquinas chegaram, uma turma de mulheres foi capacitada, mas o projeto não deu seguimento. “Nós íamos receber 140 mil reais para montar uma confecção na região, mas com o acontecimento da barragem, a empresa não pode nos dar esse dinheiro e ficamos aqui com as máquinas paradas”, completou.

O sonho da associação de moradores é fazer da comunidade um grande polo de corte, costura e venda de roupas, trazendo desenvolvimento para as famílias da região. “Nós temos um maquinário parado e que poderia estar sendo rentável para todos nós. Gostaríamos que alguém nos ajudasse a levar esse projeto para frente e quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente”, convidou Ézio.

Em nota a prefeitura disse que “Qualquer tipo de apoio a entidades no âmbito da administração pública deve ser por meio de editais disponibilizados ou precedido de apresentação formal ao órgão público que analisará a disponibilidade conforme leis vigentes”.

Mas o Centro Comunitário Condados busca ajuda também de pessoas físicas. Quem quiser ajudar a entidade pode entrar em contato com o presidente da associação.