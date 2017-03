Centro Municipal de Saúde de Guarapari está com os dois elevadores quebrados

Os dois elevadores do Centro Municipal de Saúde estão quebrados. Um deles está há pelo menos seis meses sem funcionar e o outro quebrou recentemente. A situação acaba prejudicando o atendimento aos pacientes.

No ano passado um dos elevadores do Centro Municipal de Saúde apresentou defeito e parou de funcionar. Funcionários de várias empresas chegaram a ir ao local para verificar o problema, mas até o momento nada foi feito. Logo depois da virada do ano, o segundo elevador também parou e hoje os pacientes que procuram o local para, por exemplo, fazer um curativo mais complexo, ficam prejudicados.

“Já teve caso de paciente ir para fazer o curativo e ter que subir as escadas na maior dificuldade. Cadeirantes mesmo, não conseguem subir… Acho que já passou da hora da prefeitura resolver o problema. Estamos falando de um centro de saúde da prefeitura, mas que não é acessível para pessoas com restrição de movimentos”, disse um morador da cidade que fez a denúncia.

Na tarde de hoje a reportagem do Folha da Cidade esteve no local e constatou o problema. Na porta dos dois elevadores há avisos colados informando do problema, mas o aviso não diminui a frustração de quem precisa chegar ao segundo andar do prédio.

“É uma coisa que nem dá para acreditar. Um centro médico sem um elevador para os pacientes. É inaceitável, uma falta completa de cuidado com o munícipe. E não é culpa só do atual prefeito não, porque o outro está quebrado desde o ano passado. Será que não deu tempo de fazer uma tomada de preços para contratar uma empresa e resolver este descaso?”, desabafou uma aposentada que abordou a reportagem do Folha da Cidade na frente do Centro Municipal de Saúde .

O outro lado

Em nota a Secretaria Municipal de Comunicação Social, afirmou que já abriu processo para resolver o problema.

“A secretaria municipal de saúde informa que o processo de licitação para o conserto dos elevadores já foi aberto e a situação será resolvida o mais breve possível.”, informou o município.