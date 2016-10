Certidão de quitação eleitoral na internet só em novembro

Por Marcos Siqueira em 5 de outubro de 2016 / Destaque, Guarapari

A certidão de quitação eleitoral, uma espécie de “nada consta” referente às obrigações com a Justiça Eleitoral, só poderá ser emitida pela internet a partir do dia 6 de novembro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a suspensão temporária da emissão online do documento é motivada pela atualização dos registros de comparecimentos às urnas nas eleições deste ano. Os dados serão incorporados ao cadastro eleitoral.

De acordo com o tribunal, a certidão de quitação eleitoral “comprova o registro, no histórico do título do interessado no cadastro eleitoral, de restrição no que se refere: à plenitude do gozo dos direitos políticos; ao regular exercício do voto; ao atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito; à inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas; e à apresentação de contas de campanha eleitoral”.

Quem precisar da certidão antes do dia 6 do próximo mês poderá procurar qualquer cartório eleitoral, mas para isso deverá apresentar o comprovante de votação, um documento de identificação com foto e o título de eleitor. Na falta do comprovante de votação, o documento só poderá ser retirado no cartório em que o eleitor está inscrito. Em Guarapari o cartório da 24ª zona fica na rua Santana do Iapó, nº 330, Muquiçaba. O horário de atendimento é das 12h às 18h.

Para consultar o endereço de outros cartórios eleitorais no Espírito Santo acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral aqui.