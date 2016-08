Cesan paralisa abastecimento de água em Anchieta e Piúma nesta quarta

A Cesan vai fazer manutenções preventivas no sistema de abastecimento de água de Anchieta e Piúma nesta quarta (31). Por isso, os moradores devem reservar água e ter um consumo consciente. O abastecimento será paralisado das 8 às 20 horas e deve voltar ao normal em até 24 horas após o término dos serviços.

Segundo a gerente Metropolitana Sul da Cesam, Fabiana Raposo, a programação de serviço é fundamental para aumentar a confiabilidade do sistema de abastecimento de água.

“Algumas manutenções só podem ser realizadas com os sistemas desenergizados e descarregados. Esse planejamento será anual para todos os sistemas das regiões litorâneas, como forma de garantir que os sistemas estejam preparados para trabalhar com qualidade durante o aumento de demanda do verão”.