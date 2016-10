Cesan reduz vazão de água para Guarapari devido a ato de vandalismo

Um ato de vandalismo no Rio Benevente, em Anchieta, nesta sexta-feira (21) ocasionou a redução do envio de água tratada para Guarapari. As informações são da Cesan.

Segundo a Companhia, os sacos de areia que compõem um ressalto hidráulico foram destruídos com algum objeto cortante. No local é captada parte da água que abastece a cidade. A Companhia explica que o ressalto hidráulico tem a função de garantir que o nível do rio no local seja suficiente para que as bombas possam captar água e enviar para a estação de tratamento.

As equipes técnicas já foram mobilizadas e os reparos devem ser concluídos até às 10 horas da manhã deste sábado (22). A previsão é que o abastecimento seja normalizado em até 24 horas após a conclusão dos serviços.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 115.