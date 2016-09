Cesan vai fazer racionamento de água na Grande Vitória

Apesar de Guarapari fazer parte da Região Metropolitana, pelo menos por enquanto, a cidade continuará com abastecimento normal

Com a pior seca que já atingiu o Espírito Santo nos últimos 80 anos, a Cesan comunicou nesta segunda-feira (19) à Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP) a necessidade de implantar racionamento no abastecimento de água na Grande Vitória. O motivo é a diminuição constante da vazão dos rios Jucu e Santa Maria, que não está sendo suficiente para atender a demanda por água na Região Metropolitana.

Segundo a Cesan, em todo o mês de agosto, os Rios Jucu e Santa Maria registraram vazões que ultrapassaram o limite considerado crítico. No dia 31, as vazões medidas foram 4.061 l/s e 2.376 l/s, o que representa 26 % e 31% da média mensal de vazões para esse período. Antes, as médias mensais eram de 15.345 l/s no Rio Jucu e 7538 l/s no Rio Santa Maria.

O rodízio incluirá os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e para a localidade Praia Grande, em Fundão. Essa forma, de acordo com a Cesan, democratiza o uso da água entre os bairros dos setores do comércio e serviços, industrial e residencial.

Apesar de Guarapari fazer parte da Região Metropolitana, pelo menos por enquanto, a cidade continuará com abastecimento normal. Isso porque o município é atendido por outra bacia hidrográfica, com a captação de água sendo realizada principalmente pelos rios Benevente e Conceição.

O rodízio pode começar ainda esta semana, mas a data de início e a lista de bairros será amplamente divulgada para a população com até 24 horas de antecedência. Segundo o plano de operação desenvolvido pela Cesan, a Grande Vitória será organizada em sete regiões. Cada uma dessas regiões terá o abastecimento de água suspenso por 24 horas em pelo menos um dia da semana. O plano poderá sofrer ajustes em função do consumo e da ocorrência de chuvas, sendo previamente comunicados.

Com informações da Cesan e Governo do Espírito Santo