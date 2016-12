Chamada Pública Escolar 2017: pré-matrículas começam hoje (26)

Por Gabriely Sant'Ana em 26 de dezembro de 2016 / Destaque, Educação

Começam hoje (26), as solicitações de pré-matrícula da rede pública estadual. O prazo vai até o dia 06 de janeiro.

O processo é feito todo pela internet, por meio do site da sedu (www.educacao.es.gov.br). Basta clicar no banner Chamada Pública Escolar 2017. O estudante que não tiver acesso à internet, pode se dirigir a uma das escolas estaduais, em todo Estado, para fazer sua solicitação de matrícula.

“As escolas da rede estadual estão abertas para todos os cidadãos. Todo o processo de matrícula será realizado pela internet para facilitar o acesso. A Chamada Pública é um esforço comum para que todos os alunos estejam regularmente matriculados”, destaca o secretário de Estado da Educação, Haroldo Rocha.

Para solicitar a vaga, é preciso preencher até cinco opções de unidades escolares onde o aluno deseja estudar. A distribuição das vagas segue os critérios adotados pela rede estadual, em ordem de prioridade: estudante com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; estudante que reside próximo à unidade escolar pleiteada, desde que tenha vaga; estudante que tenha irmão(s) estudando nessa unidade escolar, desde que tenha vaga, e aluno com menor idade.

Matrícula. O resultado será divulgado no dia 30 de janeiro, também no site da Sedu. As matrículas poderão ser feitas de 30 de janeiro a 03 de fevereiro na secretaria da unidade escolar na qual a vaga foi localizada. É preciso levar os seguintes documentos:

– Certidão de nascimento ou de casamento;

– Histórico escolar ou declaração de conclusão de série/ano;

– Comprovante de residência original através do IPTU, da fatura de energia, de água, de telefone, de contrato de locação ou outros documentos que comprovem;

– Título de eleitor e certificado de alistamento militar (sexo masculino) para os alunos maiores de 18 anos;

– Laudo médico para os alunos com deficiência e com transtornos globais do desenvolvimento.

– RG e/ou CPF, caso o aluno possua;