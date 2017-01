Chamada Pública: Resultados da pré-matrícula, rematrícula e transferência interna das escolas estaduais

Por Glenda Machado em 31 de janeiro de 2017 / Destaque, Educação

Os estudantes que solicitaram Pré-Matrícula, Rematrícula e Transferência Interna já podem conferir os resultados no site da Sedu –www.educacao.es.gov.br, no banner Chamada Pública Escolar 2017.

Para acessar o Sistema Estadual de Gestão Escolar (Seges), o login é o número do CPF do responsável e a senha os seis primeiros números deste CPF, no caso da rematrícula e da transferência interna, ou o login (usuário) e a senha que foram disponibilizados na última página do comprovante de solicitação de pré-matrícula. Caso não consiga acessar, clique em “Esqueci minha senha”. Uma nova senha será enviada para o e-mail cadastrado. Se ainda assim ocorrer algum problema, entre em contato por meio dos telefones (27) 3636-7830 ou 3636-7832, de 08h as 18h, de segunda a sexta-feira.

Para o estudante que ao visualizar o sistema apareceu a mensagem “Não Alocado”, provavelmente, dentre as escolas para o qual solicitou pré-matrícula, não há vaga para a sua série ou turno desejado. Até sexta-feira (03), esses alunos serão localizados em uma unidade de ensino, conforme a portaria 143 – R de 05/12/16 que estabelece os critérios de matrículas da rede estadual.

Para a rematrícula e pré-matrícula, não é necessário realizar confirmação. Já para quem solicitou a Transferência Interna, o “aceite” da vaga é preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com as opções selecionadas pelo responsável e a disponibilidade de vagas nas unidades escolares.

A partir da visualização do resultado, os pais ou responsáveis pelo estudante, ou o próprio estudante quando maior de idade deverão imprimir o comprovante de resultado, observar atentamente a documentação exigida para entregar na escola selecionada e efetivar a matrícula.

Efetivação da matrícula com a participação das famílias

Para efetivação da matrícula, é necessário que os pais/responsáveis, ou o próprio estudante quando maior de idade, compareçam na secretaria escolar da unidade na qual a vaga foi localizada e apresentem cópias dos documentos relacionados abaixo:

– Certidão de nascimento ou de casamento;

– Histórico escolar ou declaração de conclusão de série/ano;

– Comprovante de residência original como IPTU, fatura de energia, de água, de telefone, de contrato de locação;

– Título de eleitor e certificado de alistamento militar (sexo masculino) para os alunos maiores de 18 anos;

– Laudo médico para os estudantes com deficiência e com transtornos globais do desenvolvimento.

– RG e/ou CPF, caso o estudante possua;