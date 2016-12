Chef de Anchieta ganha prêmio nacional e quer trazer Dolmã para o ES

Por Marcos Siqueira em 5 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Anchieta

O maior prêmio da culinária brasileira concedeu ao Chef Gilson Surrage o título de Embaixador da culinária do Espírito Santo, cargo ocupado atualmente por Alessandro Eller, coordenador do curso de gastronomia de uma universidade de Vila Velha. A cerimônia foi realizada no último sábado (03), no hotel Tropical em Ponta Negra, Manaus.

Representantes da culinária de todo o país participaram do evento, sendo três candidatos de cada estado. Os indicados capixabas foram Gilson, de Anchieta e João Delpupo e Soraia Marracini, de Guarapari.

Emocionado, Gilson disse que, ele e a comitiva capixaba, pretendem trazer o evento para o estado em 2018. “Essa premiação é o tapete vermelho da gastronomia brasileira. Estou completamente emocionado e orgulhoso de levar a culinária capixaba e de Anchieta para todo o Brasil”.

O Anchietense é dono de um bistrô na Praia de Iriri e há 20 anos coordena o espaço gastronômico do Festival Capixaba de Frutos do Mar, no mesmo balneário. A edição de 2017 do Prêmio Dólmã será realizada no Ceará. Na ocasião, Gilson vai dar uma aula show de Torta Capixaba. “Esse é um prato que conta a história do Espírito Santo desde a colonização, passando pelo nosso santo José de Anchieta”.