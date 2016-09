Chefs se reúnem em nome da solidariedade

Jantar beneficente terá renda destinada à Acacci, que dá apoio a crianças e adolescentes com câncer e seus familiares

Imagine poder saborear um cardápio requintado, preparado por chefs renomados, e ainda exercer a solidariedade. É em torno dessa essência que a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci) promoverá no dia 27 de setembro, às 20h, mais uma edição do evento Chefs com Amor.

O jantar beneficente chega este ano à terceira edição e já se consolida como um dos eventos sociais mais prestigiados da ilha. Além de experimentar iguarias nada triviais, os participantes vão poder praticar a solidariedade, pois toda a renda obtida com o evento será destinada à Acacci. Os recursos serão investidos nos projetos voltados para crianças e adolescentes com câncer e seus familiares.

O cardápio será preparado pelos chefs Amitai Meira (culinária vegana), Assis Teixeira (Domus Itálica); Geraldo (Geraldo Restaurantes); Juarez Campos (Oriundi): Tiago Freitas (Grupo Salsa); Tom (Timoneiro); e Fábio Corrêa (Finesse Doces Finos). Os convidados poderão deliciar-se com os diferentes pratos e sobremesa, com direito também a bebidas (vinho, refrigerante e água).

Sucesso. Para os chefs, a expectativa de participar do evento é grande. Juarez Campos, do restaurante Oriundi, espera que o Chefs com Amor tenha o mesmo sucesso dos anos anteriores, pois, segundo ele, o capixaba é um povo que sempre foi muito generoso.

“Apoiar a Accaci sempre me dá muita alegria porque o trabalho maravilhoso feito por ela em prol das crianças me remete à criança saudável que fui. Crianças devem ser sempre crianças e, como não podemos evitar a doença, nos enche o coração de alegria pelo menos amenizá-la com o tratamento adequado e carinho. Além disso, cozinhar é muito mais do que fazer comida. Nestes jantares sinto que alimento o estômago mas, sobretudo, a alma das pessoas”, afirma Juarez.

Para Assis Teixeira, do Domus Itálica, esse trabalho junto à Acacci é uma realização pessoal e uma iniciativa que irá contribuir com a melhoria da qualidade de vida das crianças assistidas pela instituição.

“Essas crianças têm a oportunidade de um tratamento com dedicação muito especial de todos que direta ou indiretamente acompanham e contribuem para essa causa. Sempre estarei à disposição para a realização dos eventos que tenham por objetivo angariar recursos para essa melhoria”, ressaltou.

Os convites para o Chefs com Amor custam R$ 120,00 por pessoa e podem ser adquiridos por meio do site blueticket.com.br e na sede da Acacci (Rua Domingos Póvoa Lemos, 297 – Jardim Camburi, Vitória). Mais informações pelo telefone 2125.2977, com Fabíola.