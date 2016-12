Chuva: Alfredo Chaves e Anchieta em Alerta

A chuva que cai no Espírito Santo desde a madrugada deixou em Alerta as cidades de Alfredo Chaves e Anchieta. Segundo a Defesa Civil Estadual, foi registrado alagamentos em diversos locais de Anchieta. Nas redes sociais moradores relataram problemas com queda de árvores. Já em Alfredo Chaves, a Defesa Civil municipal informou que não há alagamentos na Sede, mas o nível do rio Benevente subiu muito, o que colocou os ribeirinhos em alerta.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Guarapari registrou 99,25 milímetros de chuva, Alfredo Chaves 72,8mm e Anchieta 20mm.

No município de Anchieta, o prefeito Marcus Assad se reuniu com equipes da Infraestrutura, Meio Ambiente e Defesa Civil para ajustar esquema de monitoramento da cidade e atendimento emergencial à população atingida pelas fortes chuvas que caem desde a madrugada de hoje em toda a região sul.

Segundo a prefeitura, equipes estão acompanhando a situação nos pontos críticos principalmente no interior, que está em estado de alerta devido à proximidade Iconha, onde a situação é dramática.

“A rede de drenagem da cidade está desobstruída e funcionando regularmente, mas não está conseguindo dar vazão devido ao grande volume de água. A boca do rio Una está livre, mas a maré alta no início da manhã dificultou a saída da água. Uma Equipe foi para o local com uma máquina para cavar a areia e acelerar o escoamento do rio Una e consequentemente liberar a drenagem da cidade. Diante da tempestade e das dificuldades, o prefeito cancelou um almoço que teria com o Governador do Estado para permanecer na cidade”.

A moradora de Nova Guarapari, Claudia Gasparini, disse que faltou energia no bairro. Ela também gravou um vídeo mostrando a situação da região.

Em caso de Emergência a orientação é que a população acione a Defesa Civil por telefone.

Anchieta: (28) 3536-2525/1383 (28) 99963-7984

Alfredo Chaves: (27) 9 8134-2415

Guarapari: (27) 98879-7971 (27) 3261-3742