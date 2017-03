Chuva pode voltar ao Estado ainda nesta semana

Por Glenda Machado em 27 de março de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

A segunda-feira amanheceu com tempo fechado e temperaturas mais baixas. De acordo com informações do Instituto Climatempo, há um aumento nas condições de chuva para o Estado ao longo da semana.

Para esta segunda-feira (27), a umidade aumenta entre Minas Gerais e o Estado. Há previsão de aberturas de sol ao longo do dia e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. As temperaturas ficam entre mínima de 23°C e máxima de 31°C.

Na terça-feira, os períodos de tempo nublado continuam. O sol aparece com muitas nuvens, mas ainda há previsão de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas giram em torno dos 29°C.

Já na quarta-feira, o clima não sofre grandes modificações. O tempo continua nublado, com sol entre nuvens. Há previsão de chuva ao longo do dia. A mínima do dia será de 20°C e máxima de 28°C.