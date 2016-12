Cinco cruzamentos estão entre os mais perigosos de Guarapari

Por Glenda Machado em 9 de dezembro de 2016 / Destaque, Segurança

Atropelamentos e acidentes entre veículos estão virando rotina em cinco pontos onde estão localizados os cruzamentos mais perigosos de Guarapari, de acordo com dados divulgados pela Seção de Trânsito do 10º Batalhão da Polícia Militar. Um cruzamento muito conhecido fica entre a Av. Antônio Guimarães “Avenida F.” e a Rua Linhares (Cruzamento do Guaracamping), este por exemplo é um dos pontos mais críticos e que causa muitos acidentes. O local tem apenas uma placa de pare, mas não indica para que lado o motorista deve seguir.

Outro cruzamento crítico está localizado há cerca de 700 metros deste primeiro, entre a Rua Santana do Iapó, Rua Araxá e Rua Joaquim Fonseca, em Muquiçaba. São regiões que abrangem cerca de três instituições de ensino (IEJM, Ana Rocha Lira e Angélica Paixão). O trânsito de veículos e pedestres é intenso e perigoso.

Angelita Secco, que utiliza o trajeto diariamente para levar a filha à escola está cansada de ver crianças, adultos e idosos se arriscarem para atravessar estes cruzamentos. “O pedestre literalmente tem que adivinhar o momento correto de atravessar. Será que os responsáveis estão esperando pelo pior?”, indagou a mãe.

O empresário, Edvein Thomé, revelou que nos horários de pico, o risco de ser atropelado é ainda maior. “Fiquei alguns minutos esperando para poder atravessar”, disse o empresário. Outro cruzamento perigoso para os pedestres fica entre as ruas Rod. Jones Dos Santos Neves e a Rua Ubá, em frente a farmácia Campi.

Outro ponto de atenção é o cruzamento entre a Av. Oceânica e Rua Harriete Center ( próximo a locadora Morceli), na Praia do Morro. Diferente dos outros locais citados, é uma via bem sinalizada, mas por descaso e imprudência dos motoristas está em primeiro lugar no ranking de cruzamentos perigosos.

Para o cabo Felippe Rosa Piontkovsky da Seção de Trânsito do 10º Batalhão de Guarapari a imprudência aliado a falta de sinalização são os maiores inimigos do trânsito na cidade. “A sinalização aqui no município gera dúvidas e infelizmente não é feito por profissionais da área”, disse.

O Folha da cidade tentou contato com a Secretaria de Fiscalização, mas até o fechamento desta reportagem não recebemos retorno.

Cruzamentos perigosos

Entre os trechos apontados como os de maior índice de acidentes, estão cinco cruzamentos:

1) Av. Oceânica x Rua Harriete Center ( próximo a locadora Morceli).

2) Av. Antônio Guimarães (Av. F) x Rua Linhares (Cruzamento do Guaracamping).

3) Rod. do Sol x Av. Paris (Aeroporto)

4) Rua Santana do Iapó x rua Araxá e Rua Joaquim Fonseca ( Muquiçaba). Ali próximo a antiga Rodoviária.

5) Rod. Jones Dos Santos Neves x Rua Ubá ( em frente a farmácia Campi).