Cinco dias direto de agito no Thale Beach. Confira a programação!

Hoje começa a contagem regressiva para o réveillon no Thale Beach. São cinco dias direto de agito até a virada do ano. Eleito o “Melhor Beach Club do Brasil” segundo a revista nacional DJ Sound, o Thale Beach ainda recebe grandes nomes da e-music nacional e internacional nesta semana, inclusive na noite da virada, durante o Réveillon Privilège.

Programação

Quarta, 28/12

A partir das 12h, com o lançamento do verão 2017. No comando das picapes estará o gaúcho Pimpo Gama. Poucos são os DJs que podem se orgulhar de já terem dedicado mais da metade de sua vida à música eletrônica. Pimpo é um deles. Inspirado por nomes como Moby, Armand van Helden e The Chemical Brothers, ele começou a discotecar no fim dos anos 90, com apenas 13 anos, na cidade de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul. Ele coleciona apresentações marcantes por clubes e festivais renomados como Green Valley, Tribaltech, em Curitiba, Creamfields Brasil, em Florianópolis, e o Love Parade, em Berlim. A festa terá ainda os DJs locais Guga Prates, Paolla B e Leandro Moreira.

Valor: R$ 50,00 / a partir das 12h

Quinta, 29/12

Amanhã será a vez do duo Flow & Zeo. Conectados dentro e fora das cabines, além de DJs, são produtores musicais, gerenciam a label Tropical Beats e tocam pelos quatro cantos do globo. Os sets dinâmicos e bem construídos entre o house e o techno, elementos que mixados com seu carisma e técnica precisa, envolvem o público por onde passam. Duas de suas produções, “True Story” e “I Use to Say”, fizeram parte da trilha sonora do filme “Paraísos Artificiais”. Com dedicação integral a música, tocando e produzindo em estúdio, Flow e Zeo firmaram uma sólida carreira internacional com apresentações em países como Alemanha, Portugal, Dinamarca, Suécia, Suíça, Reino Unido, Espanha, EUA, Croácia, México, Panamá, Colômbia e África do Sul. Em 2007 e 2010 tocaram na LOVE PARADE, na Alemanha, para mais de 1 milhão de pessoas. Victor Kill, The Doctor e Marcellus Reoli também vão ferver a pista de dança da casa.

Valor: R$ 50,00 / a partir das 12h

Sexta, 30/12

É hora de começar a aquecer para a festa da virada com reforço musical vindo de São Paulo. O projeto Chemical Surf, formado pelos irmãos Lucas e Hugo Sanches, é quem chega para assumir o comando das picapes da casa. No ultimo verão europeu, a dupla se apresentou na Alemanha e na França, incluindo a festa “Well Done!”, que acontece no respeitado club alemão Suicide Circus, em Berlim, o qual recebe semanalmente os maiores nomes da musica eletrônica underground. Além do Chemical, o beach club ainda recebe Fred Reggiani, Mila Mari e Leandro Moreira.

Valor: R$ 50,00 / a partir das 12h

Sábado, 31/12

A chegada de 2017 no Thale Beach será à beira-mar e a única do estado a receber atração internacional. Na virada do ano, a casa recebe o badalado DJ belga LouLou Players e a carioca Amanda Chang, além de Guga Prates, Fred Reggiani e Paolla B, no Réveillon Privilège. A festa na Praia de Peracanga, em Guarapari, ainda terá serviço all inclusive de bebidas premium e cardápio que vai da mesa de frios aos espetinhos, mini sanduíches e ceviche.

Valores: 4º Lote Pista R$ 350,00 (meia/feminino) e 4º Lote Pista R$ 450,00 (meia/masculino) / a partir das 22h

Vendas: Chilli Beans (Shoppings Vila Velha, Moxuara, Mestre Álvaro e Vitória), Jump (Shopping Guarapari), Acesso Vip (Shopping Vitória), Privilège (Juiz de Fora) e Aloha Sucos (Juiz de Fora – Altos dos Passos e Centro).

Domingo, 01/01

Para encerrar a semana, o projeto mineiro Woo2tech, da dupla Ian Kamil e Gabriel Ribeiro. Jovens, com versatilidade e musicalidade de dar inveja, o Woo2tech se mostra um artista completo e preparado para invadir o Brasil com seus grooves inconfundíveis e apresentações que têm como único objetivo fazer o público dançar. O primeiro dia de 2017 ainda terá a DJ Mel Marcarini, além de Luciano Valença e Marcellus Reoli.

Valor: R$ 50,00 / a partir das 12h