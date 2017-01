Circuito de feiras orgânicas chega em Guarapari

Por Glenda Machado em 18 de janeiro de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

Quem não abre mão de ter em casa alimentos saudáveis pode comemorar. Guarapari vai ser o mais novo município do Estado a receber uma Feira Agroecológica e Orgânica. Os produtos comercializados são todos cultivados sem o uso de agrotóxicos. Segundo planejamento da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), as feiras serão implantadas ainda no primeiro semestre com o objetivo de ampliar este circuito no Espírito Santo.

As cidades que vão receber as feiras agroecológicas neste ano são, além de Guarapari, Linhares, Colatina, Cachoeiro e Itapemirim. Nelas são comercializadas verduras, frutas, legumes e produtos da agroindústria familiar, como pães, bolos e biscoitos, todos produzidos com ingredientes sem agrotóxicos. O secretário de Estado da Agricultura, Octaciano Neto, destacou que além de aproximar o produtor do consumidor, uma vez que a comercialização é feita pelo próprio agricultor, as feiras fortalecem a agricultura familiar.

“Existe um crescimento mundial no consumo de orgânicos. Com as feiras que estamos implantando o consumidor da Grande Vitória e, a partir deste ano, do interior do Estado, ganha novos espaços para adquirir os produtos, e os nossos agricultores familiares ganham a oportunidade para comercializar o que produzem”, afirmou Octaciano Neto.

O secretário da Agricultura destacou que na Grande Vitória já existem nove feiras orgânicas e agroecológicas, sendo seis em Vitória — a mais recente será inaugurada neste sábado (14) no Shopping Centro da Praia, na Praia do Canto —, duas em Vila Velha e uma em Cariacica. Segundo ele, ao longo de 2016 foi possível perceber o aumento da procura por alimentos orgânicos.

Todas estas feiras fazem parte do Programa de Fortalecimento da Agricultura Orgânica da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) e são realizadas em parceria com diversas instituições. Segundo o gerente de agroecologia e produção vegetal da Seag, Marcus Magalhães, os locais onde serão implantadas estas feiras em cada município ainda estão em estudo. Cada uma delas recebe de seis a 15 produtores, variando de acordo com o espaço e a demanda. “O ano de 2016 foi de consolidação das feiras na Grande Vitória. Agora, em 2017, vamos interiorizar o projeto”, avaliou.

No Espírito Santo, 300 produtores rurais já possuem a certificação orgânica. Em torno de 1.300 não utilizam produtos químicos nas lavouras, e outros 300 estão em fase de transição (saindo do cultivo tradicional e adotando as práticas de agroecologia). Juntos, estes produtores (certificados e em transição) colhem cerca de 12.800 toneladas por mês. Os produtos mais cultivados são frutas e olerícolas.