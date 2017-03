Circulação ciclônica dos ventos causou temporal em Guarapari, diz Incaper

Por Glenda Machado em 1 de março de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

Uma forte chuva, acompanhada de raios, deixou moradores e turistas da cidade de Guarapari preocupados, na tarde desta terça-feira (27). De acordo com o Incaper, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) registrou 25,5 milímetros de chuva, entre às 13h50 e 14h50, na região do aeroporto municipal, o que é considerado volume muito forte para o período de apenas uma hora.

O tempo suficiente para arrancar árvores, deslizar barrancos e desabar telhados. Mais de 20 ruas ficaram alagadas durante a tempestade. Em uma distância de apenas 100 metros a nossa reportagem flagrou portões caídos e vidros quebrados.

A Defesa Civil de Guarapari está realizando o mapeamento junto com o Corpo de Bombeiros, mas até o momento a tempestade não registrou nenhuma vítima. “Foram muitas ocorrências de pequeno e médio porte. A mais grave foi o desabamento de uma cobertura de uma loja de móveis que voou 60 metros e atingiu um carro. Fora isso está tudo sob controle”, disse Romildo Scalver, gerente do órgão.

“Percebi que os desabamentos foram em sentidos diferentes. Na descida da rua da minha casa, tinha portão para um lado, telhado em outro sentido. Não foi uma tempestade qualquer como normalmente acontece”, disse Sidnei Trancoso, morador do bairro Adalberto Simão Nader.

A resposta para isso é que aconteceu em Guarapari o que os meteorologistas chamam de circulação ciclônica dos ventos. “Esse fenômeno ajuda a concentrar a umidade e a formar nuvens carregadas”, disse o Incaper em nota.

Ainda segundo o instituto, nesta quarta-feira (01), essa circulação deve continuar atuando em Guarapari, e mais pancadas de chuva e raios devem atingir a cidade, sobretudo, no período da tarde. O sol aparecerá entre muita nebulosidade, e o ar fica abafado ao longo de todo o dia.

A partir de quinta-feira (02), a temperatura no Estado será influenciada pela circulação anticiclônica. Um sistema de alta pressão ganha força, e a nebulosidade começa a diminuir. Desta forma, o fim de semana deve ser de sol forte. A possibilidade de chuva é muita pequena, e só deve ocorrer no sul do Estado, em áreas mais próximas ao Rio de Janeiro.

Veja a galeria de fotos da tempestade: