Clássicos brasileiros em cartaz na próxima segunda (07)

Sessão Maxime no Cinema acontece a partir das 16 horas no cinema do Shopping Guarapari

Literatura e cinema sempre andam juntos, desde obras com orçamentos milionários de Hollywood, até as de alcance mais local. Na próxima segunda-feira (07), quem gosta da Sétima Arte e também dos clássicos da Literatura Brasileira tem uma boa sugestão de entretenimento com a realização da sessão que encerra o projeto Maxime no Cinema.

Serão exibidos dois filmes a partir das 16 horas no cinema do Shopping Guarapari. São eles “Triste Fim de Policarpo Quaresma”, produzido pelos alunos do 1º ano do Ensino Médio e “A Moreninha”, feito pelas turmas do 2º ano. O valor do ingresso é R$ 10,00 se for assistir a um filme ou R$ 15,00 para a sessão dupla.

Segundo a professora responsável, Mariana Atallah, o projeto começou praticamente junto com o ano letivo e os expectadores sairão surpreendidos com a qualidade das produções. “Pelas filmagens a gente percebe como eles estão envolvidos e dedicados. Muito além da linguagem cinematográfica, eles estão aprenderam conceitos de cooperação, respeito às diferenças, responsabilidade. São várias outras lições que eles levarão para o resto da vida. Isso é o mais gratificante”.

Maxime no Cinema: Triste Fim de Policarpo Quaresma e A Moreninha

07 de novembro

16h às 18 horas

Cine Ritz Guarapari (Shopping Guarapari)

Ingressos: R$ 15,00 a sessão dupla ou R$ 10,00 apenas um dos filmes

AS HISTÓRIAS:

A Moreninha (1844): Considerado o primeiro romance brasileiro, é a obra-prima de Joaquim Manuel de Macedo. O enredo inicia-se com a ida de um grupo de estudantes – Augusto, Fabrício e Leopoldo – à convite de Filipe, à casa de sua avó.

Namorador inconstante, Augusto é desafiado seus amigos que lhe propõem uma aposta: caso ele se apaixone por uma das moças que estavam na casa, escreverá a história de sua derrota; se não, Filipe é quem deverá escrever sobre a vitória de seu amigo.

Triste fim de Policarpo Quaresma (1915): Escrita por Lima Barreto, grande parte da narrativa fala das desilusões do protagonista com o seu país, a quem tanto ama. Policarpo Quaresma tem muito de Dom Quixote, pois se cerca de uma visão do sublime que a realidade a sua volta não comporta.

É ridicularizado por todos, mas seus companheiros é o único que tem um ideal maior, que não se deixa levar pelo mundo comezinho e limitado que era a alta sociedade carioca do século XIX.