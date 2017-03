Clube Capixaba de Atletismo está em busca de novos atletas em Guarapari

O Clube Capixaba de Atletismo abre a sua temporada 2017. Os treinos acontecem as terças e quintas-feiras a partir das 19h30. A iniciativa, que tem como objetivo usar o atletismo para evitar que muitos sigam o caminho da violência, é do professor de Educação Física, Anderson Madeira. Ele comandou a primeira turma do projeto há 10 anos e é o atual diretor da entidade voluntariamente.

“Meu sonho é que essas crianças sigam o seu caminho com valores aprendidos pelo esporte. Nosso papel é o de preencher um espaço que o poder público não atinge. Com garra e disposição desses alunos que treinam em situações adversas, muitos hoje se tornaram grandes campeões na vida e como atleta”, afirmou Anderson.

Para os interessados em fazer parte da equipe, os treinos acontecem na Praia de Santa Mônica, atrás do Posto Life. A escolinha está em busca de novos campeões. Para participar, o aluno deve estar matriculado na rede de ensino e estudando. O projeto atende jovens de 8 a 22 anos.

Sobre o seu sonho, o professor Anderson é enfático. “O projeto está aberto ao público. Queremos descobrir e revelar atletas potenciais do nosso município. É só sonhar com a gente!”.