Codeg joga lixo em terreno baldio em Guarapari

O descarte de lixo e entulho em terrenos baldios é um problema antigo de Guarapari. Existe até lei municipal que multa proprietários de imóveis que não cuidam da propriedade. Mas e quando é a própria prefeitura que utiliza estes terrenos para descartar lixo, o que fazer?

Na tarde de hoje passou a circular por grupos de whattsapp um vídeo feito por um morador da cidade que mostra um homem, com uniforme da Codeg em cima de um carro da prefeitura descarregando sacos do que aparenta ser lixo em um terreno baldio que fica nas imediações do antigo Polivalente.

Assista o vídeo:

Procuramos a prefeitura para comentar sobre o caso. Em resposta a administração enviou um vídeo mostrando que limpou o terreno citado e enviou nota sobre o caso.

Veja o vídeo e a reposta sobre o caso:

A Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (CODEG) verificou a ocorrência e removeu nesta segunda-feira (16) todo o entulho e lixo do local para o descarte em transbordo de aterro sanitário. Cabe ressaltar que a CODEG não autorizou o descarte no local e que todos os trabalhadores são orientados sobre os procedimentos legais para recolhimento e descarte de entulho e lixo em destinação final adequada.

A CODEG repudia veementemente esta e qualquer ação de descarte irregular e irá adotar todas medidas administrativas e judiciais que forem cabíveis aos funcionários.