Coletivo Sinestesia promove cadastro de artistas de Guarapari

Por Gabriely Sant'Ana em 21 de janeiro de 2017 / Cult, Destaque

O Sinestesia, coletivo de fomentadores culturais de Guarapari, está realizando um cadastro de músicos, bandas, atores e artistas.

O objetivo é formar um banco de dados para seleção de participantes em eventos e projetos que o Sinestesia venha a realizar, produzir ou apoiar em 2017, além de trocar com outros coletivos e instituições públicas.

O primeiro compromisso do ano já foi definido. É o III Sarau Ruínas, que será realizado no dia 11 de fevereiro, a partir das 18h, nas ruínas da Igreja Nossa Senhora da Conceição. Assim, já é possível escolher alguns dos artistas que se inscreverem para participar do evento.

Para participar, basta preencher o formulário online disponível aqui.

E se você não é artista, mas também ficou curioso para conhecer a dinâmica do Sarau Ruínas, a boa notícia é que neste sábado (21), acontece o pré-sarau, das 20h às 22h30 na área externa do Radium Hotel, com a participação dos cantores Jessi Dias e Duarte.

Prestigie a cultura local e nossos artistas!