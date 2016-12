Colheita da uva começa amanhã em Alfredo Chaves

O sítio localizado em Cachoeira Alta em Alfredo Chaves, que leva mesmo nome do local, iniciará a colheita de uva amanhã (08). Visitantes serão recebidos pelos proprietários para conhecer a produção e pegar a fruta diretamente nas parreiras. Uma experiência diferente para muitas pessoas.

Os interessados em colher a própria uva podem ir à propriedade a partir das 8h. Os viticultores também oferecerão outros produtos, como polpa de uva, flores e aves.

O sítio Cachoeira Alta fica a 4 km do centro da cidade e o percurso é todo asfaltado. De acordo com o produtor, Eloilson Cetto, a colheita deve se durar cerca de dez dias. As espécies da fruta são Niágara Rosada e Vitória. A última não tem semente.

Que tal aproveitar o feriado em Guarapari para passear com a família?

Sítio Cachoeira Alta (Cachoeira Alta)

Contato: Eloilson Cetto – Telefone: (27) 9 9945-1288

Como chegar: Pela BR 101, entrar no acesso a Alfredo Chaves, depois de Jabaquara. Seguir 10 km da rodovia e entrar no acesso de Cachoeira Alta (rampa de voo livre). O acesso ao sítio fica antes do centro da cidade pela BR-101.