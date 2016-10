Colônia de Pescadores abre inscrições para cursos profissionalizantes nesta quinta-feira (20)

A Destak Cursos e Treinamentos, em parceria com a Colônia de Pescadores de Guarapari, abre inscrições, nesta quinta-feira (20) para cursos profissionalizantes em diversas áreas. Com objetivo de qualificar a população local, os cursos, têm valor acessível e descontos na mensalidade e no ato da inscrição para pescadores e familiares. De acordo com a presidente da Colônia dos Pescadores Z3, Marcilene Carneiro Chagas (Pretinha), o curso não fica só na teoria, o pessoal vai poder colocar a mão na massa. “Vamos oferecer curso prático e teórico com direito a certificado no final”, disse Pretinha.

São 10 cursos para você escolher. Além da especialização em máquinas pesadas para homens e mulheres, a escola oferece opções como: auxiliar administrativo e financeiro, atendente de farmácia, instalações elétricas, cabeleireiro unissex, estética facial, refrigeração e ar condicionado, auxiliar de veterinário, mecânica de motos, manicure e pedicure e mecânica de automóveis.

Para quem ficou interessado, as inscrições podem ser feitas na própria Colônia de Pescadores, é necessário pagar uma taxa de R$ 44,90 pela matrícula – o mesmo valor das mensalidades. De acordo com a instituição, os cursos têm a duração de três a quatro meses.

Serviço

Cursos Profissionalizantes

Inscrição: 20/10 (quinta-feira) e 21/10 (sexta-feira)

Horário: 8 às 18h

Local: Colônia de Pescadores, ao lado da Câmara de Vereadores – Rua Getúlio Vargas, 261, Centro.

Mais informações: 3361-4218