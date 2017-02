Com medo dos assaltos, comércio fecha as portas em Guarapari

Por Glenda Machado em 6 de fevereiro de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

Parece cena de filme, mas não é. O clima de insegurança se instalou na cidade e o comércio amanheceu parcialmente fechado nos bairros Muquiçaba, Praia do Morro e Centro. Alguns supermercados, farmácias e padarias abriram as portas, mas segundo informações dos lojistas, pretendem fechar mais cedo. A onda de assaltos, que aconteceu na madrugada deste domingo (5), por conta da falta de policiamento ostensivo e a greve do setor, mudou a rotina de muita gente e atrapalhou principalmente o comércio local.

O vendedor Givanildo Santos, que trabalha em uma loja que foi arrombada no bairro Muquiçaba, falou que a empresa está sem condições de abrir. “Levaram todas as televisões e notebooks que estavam expostos, reviraram a loja toda. Nos sentimos impotentes diante dessa situação. Estamos muito abalados”, lamentou.

Já o proprietário de uma outra loja, disse que a orientação também é não abrir. “Estamos entrando em um consenso geral. Nossa loja não foi afetada, mas o clima de insegurança tomou conta e estamos todos com o psicológico muito abalado”, completou.

A falta de segurança também despertou, segundo alguns comerciantes, a atuação de milicianos. “Fui procurado por um homem que ofereceu seus serviços por R$100 a hora para vigiar meu comércio. Nos tornamos refém dessa situação”.

Uma informação extraoficial da Polícia Civil diz que até o momento foram quase 30 lojas roubadas em Guarapari. Os crimes contra a vida passam por um total de apenas dois homicídios.

Segundo a delegada Maria da Glória a orientação aos comerciantes, que foram lesados e que tiveram suas lojas furtadas, é que procurem o DPJ para realizar o Boletim de Ocorrência. “O plantão 24h está funcionando normalmente e as delegacias também. É importante que as pessoas apareçam na delegacia e prestar depoimentos para possamos entender o que está acontecendo”, reforçou. Ainda de acordo com a delegada foram mais de 300 ocorrências de furto e roubo registradas somente neste fim de semana.

Com medo dessa situação, as escolas públicas municipais, estaduais e escolas particulares também não vão abrir. Muitas instituições enviaram comunicados aos alunos e as aulas só devem retornar depois que a situação for normalizada. Os bancos da cidade também estão de portas fechadas e apenas alguns serviços para correntistas e caixas eletrônicos devem funcionar.

