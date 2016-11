Começa festa da padroeira em Alfredo Chaves

Começa amanhã (29), a novena em preparação a Festa de Nossa Senhora Imaculada Conceição, padroeira de Alfredo Chaves. Todas as noites haverá celebrações e outras atividades na Igreja Matriz, no centro.

As novenas irão ocorrer após a oração do Santo Terço, com participação de diversas comunidades. Todos os dias haverá apresentações de grupos musicais da região e sorteios.

No dia 07, após a missa, irá acontecer a tradicional procissão com a imagem da padroeira pelas ruas da cidade. Nesta mesma noite haverá apresentação musical com Fabiana Pertele.

No dia 08, dia da padroeira e feriado no município, haverá leilões no pátio da matriz, a partir das 15 horas. A santa missa será às 19h. Em seguida acontece show musical com Melina Ronquet e Tradição Sertaneja.

De acordo com o administrador da paróquia, padre Diego Carvalho, “a festa foi preparada com muito carinho com participação da comunidade para homenagear a mãe de Jesus e renovar a fé dos cristãos alfredenses”.

PROGRAMAÇÃO:

De 29 de novembro a 06 de dezembro

18h00 – Oração do Santo Terço

18h30 – Oração da Novena de Nossa Senhora da Conceição.

19h00 – Santa Missa com participação de diversas comunidades.

07 de dezembro

18h00 – Oração do Santo Terço

18h30 – Oração da Novena de Nossa Senhora da Conceição

19h00 – Santa Missa com participação de diversas comunidades

20h30 – Apresentação musical: Fabiana Pertele

08 de Dezembro

Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora

15h00 – Leilões

19h00 – Santa Missa Solene

20h00 – Apresentação musical: Melina Ronquet e Tradição Sertaneja

20h30 – Sorteio da Solidariedade