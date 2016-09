Começou o período do defeso do sururu

A Secretaria Municipal de Pesca e Agricultura e a Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta, alerta sobre o período do defeso do sururu, que iniciou na última quinta-feira (1º de setembro).

A retirada e consequente venda do mexilhão, conhecido como Sururu ou Perna Perna (Mytilus galloprovincialis), estão proibidas até o dia 31 de dezembro.

A proibição segue uma instrução normativa de 2006 do IBAMA que estabelece as regras de ordenamento pesqueiro para extração dessa espécie de mexilhão e proíbe anualmente sua extração, abastecimento dos cultivos, transporte, beneficiamento, industrialização, armazenamento e comercialização no período denominado “defeso” na faixa que vai do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul.