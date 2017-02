Comércio de Guarapari reabre neste sábado e moradores tentam retornar à rotina

Apesar da paralisação do policiamento ostensivo continuar em todo o Espírito Santo, Guarapari amanheceu diferente neste sábado (11). Ao contrário do que ocorreu nos sete dias anteriores, hoje a maioria das lojas da cidade abriram as portas e os moradores resolveram ir para a rua. Alguns pela necessidade de comprar mantimentos para a casa e outros porque simplesmente já não aguentavam mais o confinamento doméstico.

A presença de tropas do Exército e de homens da Força Nacional nas ruas da cidade ajudou a encorajar aqueles mais desconfiados. A apreensão ainda toma conta da maioria, mas mesmo assim o morador de Guarapari preferiu ir para as ruas e não se deixar vencer pelo medo.

Na tarde ontem a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) anunciou que as lojas das principais ruas comerciais da cidade iriam funcionar hoje e isso encorajou os consumidores. De acordo com a entidade, 90% das lojas funcionaram. Na feira do Centro,o movimento era intenso hoje pela manhã, apesar de muitos feirantes não terem ido por causa da insegurança. Isso acabou ajudando aqueles resolveram arriscar e expor a mercadoria. A volta parcial dos ônibus às ruas também ajudou a população a tentar retornar à rotina.

“O movimento está como um sábado normal. Na verdade está melhor, porque tem menos expositores e as vendas estão ótimas. Muitos ficaram com medo de vir para cá de madrugada pois não sabiam como estavam as coisas por aqui”, explicou o feirante Wagner Willig, 38 anos.

As praias do Centro e do Morro também foram bem procuradas por banhistas. O casal de turistas mineiros Anaceli e Paulo Roberto Soares aproveitaram o sol deste sábado para curtir a praia. “Nós ficamos a semana inteira praticamente presos dentro do apartamento, mas como vimos que as pessoas estavam nas ruas, decidimos aproveitar o restinho das nossas férias aqui em Guarapari”, disse Anaceli.

Exército e Força Nacional nas ruas

Desde as primeiras horas da manhã era possível encontrar soldados do Exército e policiais da Força Nacional fazendo patrulhamento nas ruas de Guarapari. O exército disponibilizou um pelotão, com cerca de 40 homens para patrulhar as principais vias da cidade.

Já a Força Nacional, que é composta por policiais de várias partes do país, atua de forma mais parecida com a Polícia Militar, em locais onde os índices de criminalidade são mais elevados e onde nos últimos dias a violência ficou mais evidente. A reportagem do Folha da Cidade conversou com um sargento do Exército e com policiais da Força Nacional.

Por motivos de segurança operacional, eles não podem dar detalhes dos trabalhos realizados no município, mas informaram que a Força Nacional atua com base no mapa criminal da cidade e auxiliados por imagens aéreas, principalmente dentro dos bairros mais violentos da cidade. Eles não informaram os detalhes de como vão proceder com o policiamento nas bairros, mas disseram que não há previsão para irem embora.

Expresso Lorenzutti

Desde as 8 horas da manhã de hoje os ônibus do Expresso Lorenzutti estão circulando nas principais linhas do município.Por causa de um acordo feito com o sindicato da categoria, os ônibus só continuarão nas ruas até as 17 horas de hoje. Depois disso, eles serão recolhidos para a garagem da empresa.