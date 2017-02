Comércio e escolas vão fechar mais cedo e ônibus devem parar às 16h

A informação de que teria protesto na ponte hoje por volta das 17h mudou a rotina da cidade mais uma vez. Ainda em clima de insegurança por conta da paralisação dos policiais militares e com a morte de um menino de apenas 7 anos ontem, vítima de bala perdida no bairro Adalberto Simão Nader, o comércio e as escolas particulares resolveram fechar as portas mais cedo.

Por medida de segurança, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) orientou que o comércio feche até às 16h. Caso a manifestação na ponte realmente aconteça, os ônibus também serão recolhidos neste horário. As escolas particulares também já estão avisando que vão liberar os alunos mais cedo, por volta das 15h.

O Folha da Cidade entrou em contato com a prefeitura para saber como as unidades de saúde e as escolas municipais vão lidar com a situação. A assessoria informou que as unidades vão funcionar normal até às 16h. Quanto à educação, a decisão é dos pais. Àqueles que quiserem buscar seus filhos mais cedo, estão sendo liberados. Porém, a escola vai funcionar até o horário normal.

O Ministério Público e o Fórum de Guarapari também fecharam mais cedo, por volta das 15h.

Moradores do Adalberto Simão Nader contaram que a manifestação está sendo organizada pela família da criança que morreu ontem. Bandidos teriam entrado no bairro atirando por possível briga entre traficantes do Adalberto e de Bela Vista. Mas a informação do protesto ainda não foi oficializada.