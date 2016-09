Como um vereador é eleito?

Este ano, 307 pessoas registraram suas candidaturas para tentar se eleger vereador de Guarapari. Indeferimentos e renúncias à parte, trata-se de uma disputa acirrada, já que a Câmara Municipal conta com 17 vagas.

Como a eleição para o legislativo é proporcional (nem sempre o candidato que tem mais votos garante a vaga), fica a dúvida: o que é necessário para se eleger vereador em Guarapari? Quantos votos cada coligação precisa contabilizar para, na linguagem popular, “fazer um parlamentar”?

A eleição para vereador é distribuída entre os candidatos mais votados de cada coligação ou partido que alcançarem o quociente eleitoral (QE), que é o número obtido ao dividir todos os votos válidos pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Exemplo: Guarapari conta com 88.239 eleitores registrados. Se todos comparecerem às urnas e validarem o voto, basta dividir o número por 17 que é a quantidade de cadeiras no Legislativo Municipal.

Portanto, o QE máximo em Guarapari é de 5.190 (88.239 dividido por 17). Então, a cada 5.190 votos, a coligação ou partido elegerá 1 vereador na Cidade Saúde.

Outra observação é que, depois da Reforma Eleitoral de 2015, os candidatos devem alcançar pelo menos 10% do QE para serem eleitos. No caso de Guarapari, a cota mínima de votos seria então de 519 votos.

Vale ressaltar que esse cenário é uma projeção para 100% dos votos válidos. Com as ausências e votos brancos ou anulados, o coeficiente eleitoral diminui na mesma proporção.

Lista das coligações

O Folha da Cidade também fez uma consulta no sistema de Candidaturas do TSE e apresenta para você nesta reta final de campanha uma lista com todas as coligações e nomes disponíveis. Ao que tudo indica, a composição da próxima legislatura deve ser pulverizada, já que são 12 coligações registradas. Consulte o candidato da sua preferência, qual a situação da coligação dele e faça seus cálculos!

Dia 02 de outubro, nossa reportagem acompanhará o processo de apuração. Portanto, fique atento ao site e também à Fanpage no Facebook, onde serão publicadas as parciais da votação.

PDT/PV

ABIGAIL DE CASSIA DAMASCENO BRITO: Deferido

ABIMOLEX DE JESUS FIRMINO: Deferido

ADELSON CASTRO SILVA: Deferido

AGNALDO JOSE DOS SANTOS: Deferido

ALEXANDER BIGOSSI: Deferido

ANDERSON COELHO SANTANA: Deferido

ANIZIO LYRA: Deferido

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO: Deferido

ELDER GERALDO DE SOUZA: Deferido

FABIO GERALDO MAIO: Deferido

GILCIMAR EDUARDO DO NASCIMENTO: Deferido

GILMAR MARCOS PIUMBINI: Deferido

ILDIONE MARIA PEREIRA SOUZA: Deferido

JACKSON BRASIL DE VASCONCELOS: Indeferido com recurso

JAILTON PEREIRA SILVA: Deferido

JAIR GOTARDO: Deferido

JOELMA POMPERMAYER MERIGUETE AARAO: Deferido

JOSÉ VIRGINIO DA SILVA: Indeferido

MARCOS ANTONIO DA SILVA DE SOUZA GRIJO: Deferido

MARIZETH CHACARA RAIDAN: Deferido

MONICA VIEIRA TORRAO: Deferido

NEUSA MARIA DE SOUZA E SILVA: Deferido

OSMAR CRISTOVAM DO NASCIMENTO: Deferido

PAULO SIMOES CIRINO: Deferido

RAQUEL FREITAS DE CARVALHO: Deferido

REGINALDO MULLER PADUA: Renúncia

RENATO ROSA GONÇALVES: Deferido

ROGERIO CAPISTRANO MARQUES: Deferido

ROGERIO NASCIMENTO: Deferido

ROSANGELA NUNES LOYOLA: Deferido

SONIA MARA DOS SANTOS LOYOLA: Deferido

TEREZINHA DE JESUS LOUREIRO BRANDOLINI: Deferido

VANDERLEY RAMOS PINTO: Deferido

VANDERLY VILELA: Deferido

PEN/REDE/SD

ANTONIO MATEUS DA COSTA: Renúncia

ARIANE LAIBER SANTOS: Deferido

ATAGILDO DIAS BRAGA : Deferido

BÁRBARA PATROCÍNIO DE SOUZA BASÍLIO: Indeferido

EMANUEL ZOLINI QUARESMA: Renúncia

ENIS SOARES DE CARVALHO: Deferido

FERNANDO MARCIO DE SOUZA VIEIRA: Renúncia

GILDETE SILVA SANTOS: Indeferido

HERMINIO CARVALHO: Renúncia

JOAQUIM CAPISTRANO DE SOUZA: Deferido

JOSE EDUARDO RIBEIRO: Indeferido

JOSE RAIMUNDO DANTAS: Deferido

JOSE WANDERLEI ASTORI: Deferido

JOSELINO MACHADO SUBTIL: Deferido

JOSSEMAR SANT’ANA DOS SANTOS: Deferido

LEONIDAS SEVERO DA SILVA: Deferido

LUIZ LOPES DE LIMA: Renúncia

MARCIA CRISTINA GONÇALVES BARROS : Deferido

MARCIAL SOUZA ALMEIDA: Deferido

MARIA IRISMAR DE MORAIS ARRAIS: Indeferido com recurso

PAULO ROBERTO FERREIRA JUNIOR: Indeferido

PAULO SOUZA: Renúncia

PP/PSL

AGUIMAEL FERREIRA DOS SANTOS: Deferido

ALBERTO QUEIROZ TAVARES: Indeferido

ALVARO DE MOURA LIMA SOBRINHO: Indeferido

ANGELA MARIA RANGEL: Deferido

ANTONINO SIMOES DE CAMPOS: Deferido

ANTONIO CARLOS CRUZ DE JESUS: Renúncia

ANTONIO LUIZ HOLMER: Deferido

ANTONIO VALERIO DA SILVA: Deferido

BRAZ MORELLATO CITELI: Deferido

BRUNO LYRA NEVES: Deferido

CAMILA LAURINDO: Deferido

CARLOS CELSO SCUASSANTE: Deferido

CELESTE HORST DE ABREU OLIVEIRA: Deferido

CLAUDIO GONÇALVES CORREA: Indeferido

CLAUDIO MEREGUETTI PADUA: Deferido

CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS ABREU: Deferido

CRISTINA SOUZA: Deferido

DOMINGOS MACIEL DOS SANTOS: Deferido

ERINEIA CUNHA LIMA: Deferido

FABIANA DIAS DE SOUZA: Deferido

GEDILSON NUNES JESUS: Deferido

ISA FIRME DINIZ: Deferido

JOAO CARLOS AIRES: Deferido

JOAQUIM EDUARDO MOREIRA: Deferido

LINCOLN BRUNO CAVALCANTE SILVA: Deferido

MARCIO RODRIGO DE ALMEIDA BANKS: Deferido

MARCO AURELIO DOS PASSOS LOUREIRO: Deferido

MARITANIA SANTOS DE SOUZA: Deferido

PAULINA ALEIXO PINNA: Deferido

RICARDO DA SILVA SANTANA: Deferido

ROBERTO CARLOS CALMON VINTENA: Renúncia

ROMARIO MINE RUAS: Deferido

RONALDO CARDOZO DIAS: Deferido

SAMUEL DE ALMEIDA JUNIOR: Deferido

SIPRIANO MOREIRA DOS SANTOS: Deferido

PPS/PMDB/PROS

ACREMILSON PEREIRA: Deferido

ALONIA CLAUDIA TOSTA ALVES: Deferido

CRISTIANE RAMOS BATISTA: Deferido

DAYANI RIBEIRO BARCELLOS: Indeferido

HENRIQUE CORDEIRO DE BARROS: Deferido

IVANILDA RIBEIRO MARINHO DE NOVAIS SILVA: Deferido

JOÃO ANANIAS SIMÕES LOYOLA: Deferido

JOAO TEIXEIRA MORAIS: Deferido

JORGE FIGUEIREDO GONÇALVES: Deferido

JORGE RAMOS DE MORAIS: Deferido

JOSE CARLOS ANTONIO DOS SANTOS: Deferido

JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS: Deferido

JURANDIR PINHEIRO SAMPAIO: Deferido

LIANIRA DE SOUZA BRAZ: Deferido

LUCIANA GONÇALVES: Deferido

LUIZ CARLOS CLARET PASCOAL: Deferido

MARCO ANTONIO GAUDIO: Deferido

MITCHELA MAGNAGO: Deferido

PAULO EDGARD TEIXEIRA DA CUNHA: Indeferido

SERGIO RAMOS MACHADO: Deferido

TANIA SUELY BARROS: Deferido

THAIS DE MELLO LOPES DOS SANTOS: Deferido

THIAGO PATERLINI MONJARDIM: Deferido

THIAGO WILLANS DOS SANTOS SOUSA: Deferido

VALTER MARCONSINE BRESSAMINE: Indeferido

WEDERSON BRAMBATI MAIOLI: Indeferido com recurso

WILLIAN CARDOSO POTON SOBRINHO: Indeferido com recurso

PR/DEM/PSDC/PRP

ANGELICA COSTA DE CARVALHO ROSA SIMOES: Indeferido com recurso

ANTONIO CARLOS MORAIS SILVA: Deferido

ANTONIO MARCOS BERNARDO: Deferido

DENISE APARECIDA DA SILVA: Deferido

EDMAR FREIRE CORREA : Indeferido

EDSON ANTONIO SIMOES DO NASCIMENTO: Deferido

EWERTON PEREIRA DE JESUS: Deferido

FELIX TADEU JULIATTI: Deferido

GENAINA PEREIRA VICENTE: Deferido

GRACIELE SANT ANA EVALD: Deferido

HELIOMAR JACOB DE ABREU: Deferido

HIRLEY DA VITORIA MARTINS: Deferido

JEFFERSON DE BRITO Indeferido com recurso

JOSE RAFAEL LEITE DA MOTA Deferido

KAMILLA CARVALHO ROCHA Deferido

KETTLEN OLIVEIRA ALVARENGA Indeferido

LUIZ CESAR ROSA SIMOES Indeferido com recurso

LUIZ CLAUDIO SANT’ANA SANTOS Deferido

LUIZA HONORATO MONTEIRO Deferido

MARCELO FERNANDO SILVA Renúncia

MARCOS MOREIRA DA SILVA Deferido

MARCUS ELY VAILANTE Deferido

MARIO LUIZ FERNANDES DO NASCIMENTO Deferido

OZILEI TEIXEIRA MORAIS Deferido

PAULA DE SOUZA ZANON ALVES SAADI Renúncia

RENATO CIRINO CARLIN Deferido

ROBESON SOARES HAIDMANN Deferido

RODRIGO LANA DUARTE Deferido

ROGERIO MELLO ZANON ALVES Deferido

ROSANGELA GOMES DE ABREU Deferido

SIDNEI SANTANA DOS REIS Deferido

SONIA MARIA DA SILVA Deferido

WEMERSON QUEIROZ SIMOES Indeferido com recurso

PRB/PRTB/PMB

ALAN CRISTIANO FERNANDES DE SOUZA Indeferido com recurso

ALEXANDRE VALIM MACHADO Indeferido com recurso

ALOIR GUEDES MANHÃES Indeferido com recurso

ANDREIA PESSINE GONÇALVES Indeferido com recurso

ANTONIO CARLOS DA COSTA Indeferido com recurso

CARLOS RICARDO ALVES DO NASCIMENTO Indeferido com recurso

CARLY PEREIRA Indeferido com recurso

CHALANA DO NASCIMENTO RAMOS Indeferido com recurso

CINTIA SOARES TEIXEIRA Indeferido com recurso

CLOVIS JOSE QUEIROZ Indeferido com recurso

DARWIN WINER FUENTES OLIVARES Indeferido com recurso

DIOVANI PAOLO DA CUNHA DEFERRARI Indeferido com recurso

ELIANA SOUZA SANTOS Indeferido com recurso

ELIZANGELA PEREIRA SANTOS Indeferido com recurso

HUMBERTO SOARES Indeferido com recurso

JACQUELINE ALVES NONATO Indeferido com recurso

JOELMA LIMA RODRIGUES Indeferido com recurso

JOSE CARLOS MOREIRA GOMES Indeferido com recurso

JOSE MAURO GOMES CORREIA Indeferido com recurso

JOSE SOUZA SIMÕES Indeferido

JOVENOR NETTO DA SILVEIRA Indeferido com recurso

JULIO CESAR LUGATO Indeferido com recurso

LAURIANO PINTO DA SILVA Indeferido com recurso

MANOEL DA COSTA ORGINO Indeferido com recurso

MARIA APARECIDA DA SILVA Indeferido com recurso

MARIA DA CONCEIÇÃO RIPARDO FERNANDES Indeferido com recurso

MARLON PIMENTEL Indeferido com recurso

MILTON LIMA DO NASCIMENTO Indeferido com recurso

NILSON PEREIRA DUARTE Indeferido

REGINALDO LUCAS LOUREIRO Indeferido com recurso

ROBSON CLEISSON SOUZA DA SILVA Indeferido com recurso

ROSELENE UTRINI VIEIRA VITALINO Indeferido com recurso

VALDECIR RIBEIRO DOS SANTOS Indeferido com recurso

WILLIAN ESCALFONI MARTINS Indeferido com recurso

PSB/PCdoB

ALESSANDRO ANDRADE LEMOS Indeferido com recurso

CARMEM CRISTINA CASTRO SILVA Indeferido

CONCEICAO REGINA PINTO DE OLIVEIRA Indeferido com recurso

DERCIO FERNANDO GOMES DOS SANTOS Indeferido com recurso

DULCILENE RODRIGUES LOPES Indeferido com recurso

FABIO TEIXEIRA BORIN Indeferido com recurso

GERMANO BORGES NETTO Indeferido com recurso

IDEVALDO DE OLIVEIRA CORSINI Indeferido com recurso

JOADIR DE SOUZA VIANA Indeferido com recurso

JOSÉ MARIA VIEIRA LIMA Indeferido com recurso

JOZELMA SAMPAIO RODRIGUES Indeferido com recurso

PAULO SOARES DE AGUIAR JUNIOR Indeferido com recurso

ROGERIO PINHEIRO DE OLIVEIRA Indeferido com recurso

RONALDO GOMES Indeferido

RONALDO RODRIGUES REZENDE Indeferido com recurso

VIRGINIA APARECIDA BRASIL DA SILVA Indeferido

PSD/PMN/PTB/PSC/PPL

ALEXANDRO ROSENDO DA SILVA Deferido

ALLYSSON ROGRIGO SILVA Deferido

ANA LUCIA PASCOAL Deferido

ANTONIO MARCOS MOREIRA AMBROZINI Deferido

ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA Deferido

ANTONIO ROBSON SANTIAGO DA COSTA Deferido

CELINA DA COSTA Deferido

CLEBIO MARQUES BRAMBATI Deferido

DELZA MARIA BUBACK FERNANDES Deferido

DIRCE VALERIO VIEIRA Deferido

DOMINGOS SAVIO PANETTO Deferido

EVANGELO VASCONCELOS NASCIMENTO Deferido

FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO Deferido

FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DUARTE Deferido

GILMAR LUCIO BRITO Renúncia

GRASIELE DA CRUZ RODRIGUES Deferido

HERMINIO MAIOLI JUNIOR Deferido

ITAMAR CRISTINO MARINHO Deferido

JORGE LINCOLN SALGADO HORTA Deferido

JOSÉ BOMFIM DO NASCIMENTO Deferido

LEANDRO DE BRUIM PEREIRA Indeferido

LUCAS FERNANDES COUTINHO Deferido

MARIA HELENA PARREIRAS TERRA Deferido

MARISETE ALVES DA SILVA Deferido

NILTON CESAR MURARI DA VITORIA Deferido

OZIEL PEREIRA DE SOUSA Deferido

REGINA CÉLIA PEREIRA DOS SANTOS Deferido

ROSANA SILVA DE SOUZA Deferido

TARCISIO PEREIRA MANSO Deferido

VAGNER DE OLIVEIRA SERAFIM Indeferido com recurso

VERILZA GOMES DA SILVA Deferido

WENDEL SANT’ANA LIMA Deferido

PTdoB/PHS/PSDB/PTC

ANA VALERIA SANTOS RAMOS Deferido

ANTONIO DA ROCHA TAGARRO FILHO Deferido

CILLAS TOLEDO Deferido

CLAUDIO CESAR MATTOS PAIVA Deferido

CRISTIANO ROSA VIEIRA Deferido

DELBA REGINA DE OLIVEIRA RODRIGUES Deferido

DENIZART LUIZ DO NASCIMENTO Deferido

DORGIVAL ALVES DE AZEVEDO Deferido

EDSON FERNANDES DE SENA Deferido

ELAINE CONCEICAO DE ARAUJO Deferido

ELIZA ANDRADE LAVALL GONCALVES Deferido

FABIANO DOS SANTOS Deferido

FABIO RAMOS DE MOURA Deferido

GETULIO DA SILVA FERREIRA Deferido

GILMAR PINHEIRO Indeferido com recurso

GILSIMAR BARBOSA ANASTACIO Deferido

JANICIA ROQUES DA SILVA Deferido

LOURENÇO DELAZARI NETO Indeferido com recurso

LUCIANO COSTA LOIOLA BRUNO Indeferido com recurso

LUZIMARA DO NASCIMENTO ROCHA Deferido

MARIALDO DA SILVA GOMES Deferido

MARLEIDE PEREIRA BARBOSA Deferido

MAXWELL JOAO DOS SANTOS JUNIOR Deferido

MILENA PEREIRA RANGEL Indeferido

MONICA MAGALHAES DOS REIS CAETANO Deferido

OLDAIR ROSSI Deferido

OSMARIO NASCIMENTO SANTOS Deferido

PAULO CESAR ALVES DE SOUZA Deferido

REGINALDO FERNANDES DA COSTA Deferido

RENE VILHENA DE MELO FERREIRA Deferido

RODRIGO LEMOS BORGES Deferido

RODRIGO MAGESTE DE MIRANDA Indeferido com recurso

SERGIO PEREIRA DOS SANTOS Deferido

VANUSA PEREIRA NEVES Deferido

PSOL

AMANDA CARVALHO OLIVEIRA AMANDA CARVALHO Deferido

HÉLIA MARA DE DEUS DOUTORA HÉLIA Deferido

HENRIQUE VIEIRA SANT´ANA HENRIQUE BOCÃO Deferido

JOSÉ AMARAL FERNANDES FILHO AMARAL Deferido

LUIZ GUSTAVO MERIGUETI GUSTAVO ALÉM DA ARTE Indeferido com recurso

PT

ADENILZA PEREIRA FREIRE Indeferido

ADRIANO ALBERTINO DA VITORIA Deferido

ANA PAULA ESPINI DE ASSIS Deferido

ARAKEN CARMO JUNIOR Indeferido com recurso

BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA Deferido

BENEDITO NOVAES DE LIMA Deferido

CARLOS ROBERTO DE FREITAS SILVA Deferido

FELIPE NEY KRAMER Deferido

GILMAR ALVES DA SILVA Deferido

IASMINA TRISTAO Deferido

INGRID SOL AN SIMAS SAPRISQUI Deferido

JOAO PAULO CASTRO REMBENSKI Deferido

TADEU VILLANOVA DE MELLO Deferido

VANDO COSTA DA SILVA Deferido

WAGNER MOROZINI RAMALHETE Deferido

PTN

ADEMIR JOSÉ GOMES PEREIRA Deferido

ALVARO ANTONIO CORAÇÃO Deferido

CARLOS HENRIQUE CIRINO BARBOSA Indeferido

CARLOS LUCIANO PEROSINI Deferido

CLOVIS INACIO FARIA Deferido

DELMARIO NASCIMENTO DOS SANTOS Deferido

EDILBERTO DE SOUZA PEREIRA Deferido

EDSON FERNANDO CACHOEIRA Deferido

ELIMAR DE AZEVEDO REIS Deferido

ELIZANGELA XAVIER DOS SANTOS Deferido

ERNESTINA SIMÕES BRANDÃO Deferido

GUILHERME TARCÍSIO SILVA Deferido

JORGE RIBEIRO Cancelado

LENNON MONJARDIM DE ARAÚJO Deferido

MARCELO NASCIMENTO ROSA Deferido

MARIA BENEDITA MARQUES Deferido

MARIA DAS DORES GONÇALVES CAROLINO Deferido

MARIA JUDITH DOS SANTOS SILVA Deferido

MICHEL ORSELINO MENDES Deferido

MONIC SILVA MACHADO Indeferido

RAMIRO ROCHA PIMENTEL Indeferido

SERGIO PINTO DE JESUS Deferido

SIDIONILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA Deferido

SONIA DE FREITAS FORTUNATO Deferido