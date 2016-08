Complexo Esportivo atende mais de 1.700 alunos da rede municipal

Por Lívia Rangel em 26 de agosto de 2016 / Destaque, Educação, Esporte, Geral, Guarapari

Futsal, vôlei, basquete, handebol, natação, atletismo e xadrez. Essas são as modalidades esportivas oferecidas hoje no Complexo Esportivo. Com um mês de funcionamento, 1.750 alunos de 6 a 16 anos da rede municipal estão sendo contemplados no contraturno escolar. Foram mais de 5.500 pré-inscrições no levantamento feito pela prefeitura junto às escolas da rede. As vagas foram preenchidas mediante sorteio e os demais estão em lista de espera.

É uma hora de aula, duas vezes por semana: segunda e quinta ou terça e sexta. A quarta-feira é reservada para manutenção, planejamento e eventos da secretaria. De manhã, funciona das 7h às 11h20 e à tarde, das 13h às 17h20. Os pais são responsáveis pelo transporte e pela merenda dos filhos. E para manter tudo em ordem, são 11 professores, quatro vigias, quatro serviços gerais mais o gerente.

“Meu filho está adorando. Ele foi sorteado no atletismo e agora está ainda mais empolgado depois dos jogos das Olimpíadas. Como eu corro e o meu marido também, ele sempre gostou do esporte. Acho muito bom esse espaço, porque nem todos têm condições de pagar. E melhor ter eles aqui, aprendendo, se exercitando, do que ficar na rua exposto à violência”, disse Simoni Santana, mãe do aluno Artur, de 6 anos.

E o intuito é ampliar as modalidades incluindo aulas de lutas, tênis e balé já para o ano que vem. “Ainda temos vagas em aberto para este ano, porque a cada duas faltas consecutivas sem justificativa, outro aluno é convocado. Então, os alunos da rede municipal que tiver interesse devem entrar em contato conosco”, explica o coordenador desporto escolar Cléber Lacerda.

O Complexo foi inaugurado no dia 20 de maio e conta com ginásio coberto com capacidade para 3 mil pessoas, piscina, quadra descoberta, pista de atletismo, sala de balé, enfermaria, lanchonete, bilheteria, sala de imprensa, camarim, palco, vestiários, banheiro adaptado, bicicletário, estacionamento em 6.217 metros de área construída.