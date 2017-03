Complexo Esportivo retorna atividades, mas sem natação

O Complexo Esportivo e Cultural “Maurice Santos” volta a funcionar depois de um mês com as atividades paralisadas. Pais e alunos estavam preocupados, pois nenhum comunicado havia sido feito pela Secretaria de Educação (Semed) que é o órgão regulador da estrutura. As atividades começam a partir do dia 13 deste mês.

De acordo com Camila Camargo, que é mãe de uma aluna, sua filha está matriculada nas aulas de natação, mas que até o momento ela não conseguiu retornar nas atividades por falta de informação. “Fui até o complexo, tentei ligar várias vezes, mas não conseguimos a informação se as aulas iriam retornar ou não”, reclamou.

Cleberson Miguel Anacleto também está indignado com a situação. “Tenho um filho autista que tem recomendação médica. Agora estou esperando, mas sabe se lá quando a atividade vai voltar”, disse.

A Prefeitura de Guarapari disse em nota que em função de reparos e adequações necessárias na casa de máquinas da piscina, as atividades desta modalidade não têm previsão para início. Assim que forem restabelecidas as condições normais de funcionamento, a SEMED entrará em contato com as escolas para informar a data definida para o início das aulas.

Ainda segundo a prefeitura, serão atendidos alunos entre 06 e 16 anos, no contra turno escolar. De acordo com a prefeitura, os alunos matriculados nas atividades do complexo no ano de 2016, terão prioridade nas vagas, desde que compareçam no local para realizar a rematrícula a partir do dia 13 desse mês.

Os demais interessados, permanecerão na lista de espera, aguardando chamada de acordo com a abertura de vagas. As escolas receberão informativo sobre as datas das reuniões com os pais e cronograma de horário das atividades.

Modalidades esportivas contempladas

> Atletismo: Base de quase todas as modalidades esportivas, o atletismo será desenvolvido no formato de escolinha, incentivando a prática desta modalidade entre nossos jovens. Provas de velocidade e resistência, salto em distância e arremesso de peso.

> Voleibol, handebol, basquete e futsal: As escolinhas das modalidades coletivas também funcionarão nos contraturno, com o objetivo de oferecer atividade esportiva aos alunos da rede municipal, divididos por modalidade e categoria, sob orientação de profissionais de Educação Física.

> Xadrez: O projeto já existente na rede municipal, continuará contemplado no Complexo, dando sequência ao desenvolvimento desta modalidade esportiva. O jogo de xadrez é utilizado na educação como instrumento inter, multidisciplinar e pluridisciplinar, pois auxilia no desenvolvimento de algumas características do pensamento cognitivo, como abstração, memorização, raciocínio lógico, dedução, indução e seu vínculo com a informática e as novas tecnologias de informação permitem aumentar o espectro de sua utilização.

> Luta olímpica: Serão abertas inscrições para esta nova modalidade que acontecerá no Ginásio do Rio Branco, anexo ao Complexo Esportivo. Uma das modalidades mais antigas dos Jogos Olímpicos, passa a fazer parte de nossas atividades.

Ballet e dança: O projeto de dança tem como objetivo trabalhar na teoria e na prática, propostas educacionais que relacionem a dança às demais disciplinas do currículo.

> Esportes mirim: Categoria criada para atender os alunos de 06 a 09 anos matriculadas na rede municipal de ensino, com o objetivo de introduzir as modalidades esportivas de forma lúdica e recreativa, trabalhando a iniciação desportiva e o desenvolvimento das capacidades coordenativas.