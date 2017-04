Comunidade Católica do Espírito Santo vai ganhar site sobre religiosidade

Por João Thomazelli em 4 de abril de 2017 / Sem categoria

A comunidade católica de Guarapari e do Espírito Santo em breve terá um novo meio para cultivar a espiritualidade. No do mês de abril começa a funcionar o Portal Católico do Espírito Santo. A ferramenta digital vai trazer, além de notícias do meio religioso, palavras de fé e oração para os fiéis.

A ideia da criação do portal surgiu há cinco anos, mas foi apenas no começo de 2017 que os idealizadores começaram a dar forma ao projeto e o site já está em fase final de testes.

“O portal está em fase final e estamos buscando parceiros em várias igrejas do estado para alimentar o site com artigos de padres e freis, além de trazer as notícias do meio católico. Pretendemos com o tempo também realizar eventos e encontros”, explicou Leonardo Ribeiro, um dos idealizadores do projeto.

Para Gedson Merízio, o meio digital é a melhor ferramenta para se chegar até os jovens, alvos principais da Igreja Católica na atualidade. “As ferramentas digitais vieram para ficar e o mundo ainda está se adaptando a isso. Através do portal vamos poder chegar até eles com mais facilidade. O mundo em que vivemos não funciona sem a internet e suas ferramentas, para o bem ou para o mal, então temos que usá-la para ajudar os jovens a encontrar um caminho”, explicou Gedson.

Além de Gedson e Leonardo, ainda participam do projeto Ronaldo Rodrigues e Rogério Lima. Eles explicaram que o Portal Católico também vai ajudar a resgatar antigas tradições do catolicismo como, por exemplo, a Hora do Angelus. “Antigamente as famílias tinham este momento para refletir e orar a Deus e com o tempo isso foi se perdendo. No portal vamos fazer a Hora do Angelus novamente num resgate ao que era a hora mais importante do dia para muitos”.

O endereço eletrônico é o www.portalcatolico.es e deve ficar completamente pronto até o fim do mês de abril. Enquanto isso, os perfis nas redes sociais já estão funcionando.