Concerto Clássico de Verão emociona público mais uma vez

A noite da última sexta-feira (20) foi tomada pela música clássica no antigo templo da Primeira Igreja Batista de Guarapari. Os responsáveis foram os quase 60 integrantes do Concerto de Verão, primeiro espetáculo da Série Concerto das Estações 2017, organizado pelo maestro Inárley Carlette e Allegro Escola de Música.

Foram 17 canções ao todo, divididas em dois blocos: músicas clássicas e músicas pop, onde o público foi convidado a cantar junto. Aproximadamente duas horas de muita emoção e belas melodias. “Quisemos nesta ocasião, lembrar as músicas que fizeram o público se emocionar nos Concertos das Estações do ano passado”, disse Jorgina Delpupo na abertura do evento.

Participaram do evento os cantores dos Corais Clássico Allegro e Cantos e Encantos, a orquestra de Câmara Flâmulli e solistas líricos, como Lucília de Souza e Pedro Costa. Mas quem “roubou a cena” foi a pequena Alice Araújo, e sua potente voz. Moradora de Anchieta e com apenas 11 anos, ela venceu no ano passado o Festival de Música Barretos Kids e é uma promessa na área musical do Estado.

Alice apresentou duas canções solo: Céu de Santo Amaro, adaptação de Flávio Venturini à peça clássica de Bach, e Someone Like You, sucesso da cantora britânica Adelle. A cantora mirim contou que a participação foi um convite do maestro Inárley, com quem está tendo aulas de canto há dois meses.

“Estou aprimorando as minhas técnicas para participar da próxima temporada do The Voice Kids. Meu sonho é ser uma cantora reconhecida nacionalmente e minhas grandes inspirações são as cantoras Maiara e Maraísa e Marília Mendonça. Amo cantar sertanejo, é o estilo que mais gosto”, afirmou, mostrando a sua versatilidade.

E para quem perdeu ou deseja assistir mais apresentações de músicas clássicas, o maestro Inárley adianta o próximo espetáculo da temporada 2017. “Será na sexta-feira anterior à Semana Santa. Um concerto apenas com músicas de sucesso dos filmes da Disney”. Fica já o convite para se emocionar mais uma vez e com gostinho de nostalgia.