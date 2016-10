Concerto da Primavera: esperança e beleza em canções que emocionaram o público

Por Gabriely Sant'Ana em 1 de outubro de 2016 / Cult, Destaque, Notícias de Guarapari Um espetáculo emocionante, que uniu o público em volta de canções sobre amor, esperança e renovação. Foi assim o Concerto da Primavera, realizado na noite desta sexta-feira (30), na Primeira Igreja Batista de Guarapari. Este foi o quarto e último espetáculo da série “Concerto das Estações”, iniciado em janeiro deste ano com o Concerto de Verão. Sob a regência do maestro e cantor lírico Inárley Carletti, o coral apresentou 17 músicas. A primeira não poderia ser mais indicada: “Primavera”, de Tim Maia. Assim que os primeiros acordes foram tocados pela Orquestra de Câmara FLÂMULLI, um lindo cenário repleto de flores artesanais se descortinou, encantando os presentes. Destaque também para os momentos em que os espectadores foram convidados a soltar a voz, durante as execuções de “Tocando em frente”, “Hey, Jude” e “Oh, happy Day”, penúltima canção da noite.

Inárley confessou que a canção mais desafiadora foi Cio da Terra. “Entre todas as mais de 80 músicas que ensaiamos para os quatro concertos, essa foi a que mais nos exigiu. Transformar essa canção tão emblemática em uma ópera não é fácil. Por isso, é com muita humildade que vamos apresentá-la”, disse no palco.

O concerto foi encerrado com a Valsa de Guarapari, de Pedro Caetano. Uma homenagem pelo aniversário da cidade comemorado no último dia 19. Antes, cada pessoa presente também levou para casa uma lembrança a ser cultivada, assim como as memórias criadas com o concerto: uma muda de girassol.

Membro do Coral e uma das principais organizadoras e apoiadoras do Concerto, Jorgina Del Puppo, não escondeu sua emoção. “Temos que agradecer muito ao maestro pela sua dedicação e talento. Guarapari agora é referência na música clássica graças ao seu empenho. Muito obrigada em nome de todos”.

E para quem deseja que o ciclo se repita em 2017, Inárley não poupou críticas a falta de apoio público. “Para que isso aconteça, agora temos a convicção de que precisamos de um suporte maior. Lidar com arte e cultura é muito gratificante, mas a estrutura do Concerto das Estações é dispendiosa. Este ano, os próprios membros do coral arcaram com todos os custos e a gente sabe que isso é muito difícil. Algumas empresas locais patrocinaram, mas o poder público deveria olhar para nós. Isso é um investimento que pode se reverter até mesmo na atração turística”, provocou.

Os amantes de música clássica, porém, não precisam se sentir órfãos. Inárley e a Escola de Música Allegro vão iniciar em breve os ensaios para uma apresentação de natal bastante ousada: um coral com 200 vozes. Os interessados em ingressar no projeto podem procurar a escola e obter mais informações.

Allegro Escola de Música

Rua Epaminondas de Almeida, 181, bairro Parque Areia Preta (em cima da Psicomedic).

Telefones: 3362-1515 e 99782-8079.