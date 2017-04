Concerto das Estações apresenta o musical “Sonhos Mágicos”

Por Glenda Machado em 4 de abril de 2017 / Cult, Destaque

A noite do dia 21 de abril será mágica e envolta de um clima nostálgico dos clássicos da Disney. É que o 3º Concerto das Estações vai aproveitar o outono e toda a magia dos temas infantis. Quase que um musical, a apresentação vai acontecer às 19h no Multiplace Mais e promete encantar toda a família. Os responsáveis serão os quase 100 integrantes do musical “Sonhos Mágicos”, organizado pelo maestro Inárley Carlette e Allegro Escola de Música, com a produção de Danielle Delpupo.

De acordo com Danielle, o evento vai iniciar com uma viagem no berço da humanidade, a África. “Dali, passaremos pela Ásia, Europa, atravessaremos o oceano até as Américas, dando uma pequena parada na América Central, América do Norte, e finalizaremos nossa viagem no extremo do mundo, no Polo Norte”, explicou.

Como a ideia é viajar em busca de inspiração e na autodescoberta, tão presente nas animações, o musical vai contar com a presença das bailarinas da Academia Korpus e a ginástica de Ana Paula Ribeiro.

“Acredito, realmente, que a música é capaz de tocar a alma até dos corações mais rígidos. Ainda mais as canções que irão compor esse Concerto. São canções que marcaram várias gerações, sejam jovens ou mais maduros. Teremos músicas tema de filmes de 1940, como Pinóquio, chegando até filmes de 2016, como Moana”

Participarão do evento os cantores dos Corais Clássico Allegro e Cantos e Encantos, a orquestra de Câmara Flâmulli e solistas líricos. “Esse vai ser o maior musical do Espírito Santo. Nos preocupamos em elevar o nível das apresentações com muita música e apresentações que prometem tirar o fôlego”, disse o diretor artístico do concerto, Inárley Carletti.

E para quem não quer ficar de fora dessa, anote logo essa data na agenda e garanta o seu na Escola de Música Allegro ou no Cartório Postal, localizado no Shopping Guarapari. Para acompanhar os ensaios e a produção do evento, todos estão convidados a curtir a página do Concerto das Estações, no Facebook e Instagram.

Serviço:

Concerto das Estações – “Sonhos Mágicos”

21 de abril às 19h

Local: Multiplace Mais

Valor: R$30