Concurso da Câmara: em quatro anos ninguém foi convocado

Imagina você desembolsar dinheiro, estudar, se dedicar, fazer a prova, passar, ficar na expectativa de ter um emprego e depois de quatro anos ainda não ter sido chamado. Essa é a situação de 17 pessoas que passaram no concurso público da Câmara de Vereadores de Guarapari. Eles fizeram a prova no dia 8 de julho de 2012. Viram seus nomes na lista de aprovados duas semanas depois. Mas até agora, nenhum foi convocado.

É o que conta um dos candidatos que passou em segundo lugar. Ele prefere resguardar sua identidade, mas conta que já foram diversas vezes na Câmara. Porém, na maioria nem os receberam. O problema é que o prazo final de convocação encerra no dia 19 de dezembro deste ano. Isso porque o edital 001/2012 teve sua validade prorrogada por mais dois anos em 3 de dezembro de 2014 pelo decreto 4.223/2014.

O concurso oferecia 17 vagas: 2 para porteiro (R$ 647,07), 1 para auxiliar de serviços gerais (R$ 944,14), 1 para agente de segurança (R$ 944,14), 3 para serventes (R$ 647,07), 3 para auxiliar de secretaria (R$ 1.073,55), 3 para auxiliar administrativo (R$ 1.180,17), 2 para oficial administrativo (R$ 2.360,35) e 2 para procurador (R$ 2.596,38). Todos com carga horária de 30 horas semanais. O valor da inscrição, dependendo do cargo, custou entre R$ 40 e R$ 100.

O Folha da Cidade entrou em contato com a Câmara de Vereadores. No entanto, não houve resposta por parte do órgão público. Entre os questionamentos: porque não foi convocado nenhum dos aprovados, porque foi prorrogado por mais dois anos, qual o total de funcionários efetivos e comissionados, quantos atuam hoje nos cargos previstos no concurso e se há previsão de chamar algum dos aprovados antes de perder a validade.

No Portal da Transparência, foi possível encontrar na folha do mês de outubro que atualmente são 228 funcionários, sendo 208 comissionados e 20 efetivos além dos 17 vereadores. Os concursados são: 2 recepcionistas, 2 auxiliar de secretaria, 1 auxiliar de serviços gerais, 2 serventes, 2 telefonistas, 2 porteiros, 1 agente de segurança, 4 taquígrafos, 1 oficial administrativo, 1 contador e 1 diretor geral.