Concurso Público: Tribunal Regional Federal está com inscrições abertas 

Quem está de olho nos concursos públicos fique atento, pois já estão abertas as inscrições para a seleção do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – que abrange os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. As vagas são para cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior cujos salários variam de R$ 6.167,99 e R$ 10.119,93. As inscrições encerram no dia 21 de dezembro e devem ser feitas pelo site www.consulplan.net. A taxa é de R$ 60 para nível médio e R$ 70 para nível superior.

A seleção conta com prova objetiva, redação, estudo de casos, prática e capacidade física de acordo com o cargo. A primeira parte do concurso acontece nos dias 5 e 12 de março de 2017. No Espírito Santo, as provas serão aplicadas em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Vitória. No Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Macaé, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio de Janeiro, Três Rios e Volta Redonda. O concurso terá validade de dois anos e poderá ser prorrogado por igual período.