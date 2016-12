Confira a programação natalina de Anchieta

A cidade de Anchieta já está no clima do Natal. Na Praia Central, os enfeites coloridos decoram a Praça. Tem papai Noel, o duende leprechau e outros artigos natalinos. As árvores da praça também foram iluminadas com lâmpadas natalinas.

A Prefeitura está fazendo a decoração por meio da Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo que fez tudo de forma sustentável.

A decoração é de responsabilidade da Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo e já virou ponto de parada para registros fotográficos, como as famosas “selfies”, um tipo de autorretrato em inglês. O leprechau, um dos personagens mais fotografados, representa na mitologia irlandesa o duende da prosperidade e faz sucesso entre a criançada.

No Santuário Nacional de São José de Anchieta, a programação começou anda em novembro. Um presépio foi montado no adro do Santuário e pode ser visitado o dia todo.

Confira a programação

17/12 (Sábado)

19h – Missa no Santuário

Apresentação do Coral Noite Feliz

Praça de Alimentação

18/12 (Domingo)

8h30 – Missa no Santuário

10h30 – Missa no Santuário

18h45 – Apresentação Cultural: Musical Pe. Anchieta

19h – Missa no Santuário

Praça de Alimentação

24/12 (Sábado)

19h – Missa da Vigília de Natal

25/12 (Domingo)

10h30 – Missa de Natal

19h – Missa de Natal

31/12 (Sábado)

19h – Missa de Fim de Ano

01/01 (Domingo)

10h30 – Missa: Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria e de Ano Novo

19h – Missa: Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria e de Ano Novo

08/01 (Domingo)

8h30 / 10h30 / 19h – Missa: Solenidade da Epifania do Senhor