Confira as 55 novas linhas de ônibus e horários que começam a valer nesta terça

Cinquenta e cinco linhas, esse é o total de itinerários que passa a valer a partir desta terça-feira, dia 8 de novembro. Deste total, 15 passam pela nova rodoviária no Trevo da BR 101. Os destinos de partida são: Kubistchek, Taquara do Reino, Olaria, Meaípe, Condados, Setiba, Trevo de Setiba, Centro e sete da Praça Vitória.

Outra reivindicação antiga era linha que atendesse o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). A linha 003 vai passar pela unidade cujo itinerário sai do Centro, passa pelo Adalberto Simão Nader e segue em direção à Lagoa Funda. Mas apenas dois horários passarão pelo campus, às 12h20 e 17h20.

A zona rural também foi contemplada com a ampliação de linhas, atendendo Várzea Nova, Iguape, Rio Grande, Baía Nova, Buenos Aires, Boa Esperança, Rio Calçado, Amarelos, Jabuticaba e Andana. Outro detalhe é que apenas 20 das 55 linhas funcionarão com alguns horários no domingo. Em toda a tabela de horários, o mais cedo é às 4h45 e o mais tarde é às 23h10.

Serão 65 ônibus acessíveis e com câmeras de segurança. Deste total, 25 são novos que custaram R$ 330 mil cada. Já os outros 40, que estão circulando desde setembro, 30 são de 2013, 10 de 2012 e 10 de 2008. A Expresso Lorenzutti, empresa vencedora da licitação do transporte público municipal, vai realizar um desfile amanhã para apresentar a nova frota à população. A saída será às 8h do Trevo de Setiba.

CONFIRA AS LINHAS E HORÁRIOS

LINHA 001 – J. BOA VISTA X KUBISTCHEK (VIA PRAIA DO MORRO E SESC)

Jardim Boa Vista

Segunda a Sexta – 18h

Kubistchek

Segunda a Sexta – 18h45

LINHA 002 – JARDIM BOA VISTA X KUBITSCHEK (VIA LAGOA

Jardim Boa Vista

Segunda a Sábado –5h50 / 18h55

Kubistchek

Segunda a Sábado –6h30 / 18h15 / 19h35

LINHA 003 – CENTRO X ADALBERTO SIMÃO NADER X LAGOA FUNDA

Centro

Segunda a Sexta – 08:00 / 08:50 / 09:40 / 10:30 / 12:20 (IFES) / 13:10 / 14:00 / 14:50 / 15:40 / 16:30 / 17:20 (IFES)

Sábado – 06:30 / 08:00 / 08:50 / 09:40 / 10:30 / 12:20 / 13:10 / 14:00 / 14:50 / 15:40 / 16:30 / 17:20

Adalberto

Segunda a Sexta – 07:15 / 08:20 / 09:10 / 10:00 / 10:50 / 12:40 / 13:30 / 14:20 / 15:10 / 16:00 / 16:50 / 17:40

Sábado – 06:05 / 06:50 / 07:15 / 08:20 / 09:10 / 10:00 / 10:50 / 12:40 / 13:30 / 14:20 / 15:10 / 16:00 / 16:50 / 17:40

LINHA 004 – JARDIM BOA VISTA X OLARIA (VIA PRAIA DO MORRO)

Jardim Boa Vista

Segunda a Sexta – 05:55 / 07:05 / 07:30 / 08:35 / 09:00 / 10:55 / 11:25 / 12:34 / 12:55 / 14:00 / 14:24 / 15:50 / 17:25 / 19:00 / 21:00

Sábado – 05:55 / 07:05 / 07:30 / 08:35 / 09:00 / 10:55 / 11:25 / 12:34 / 12:55 / 14:00 / 14:24 / 15:50 / 17:25 / 19:00 / 21:00

Domingo – 06:20 / 06:55 / 07:40 / 08:05 / 10:20 / 10:40 / 11:30 / 11:55 / 12:50 / 13:15 / 14:10 / 14:50 / 15:30 / 16:00 / 17:00 / 17:25 / 18:25 / 19:50 / 20:40 / 21:00 / 21:45

Olaria

Segunda a Sexta – 05:20 / 06:34 / 07:40 / 08:02 / 09:08 / 09:35 / 11:36 / 11:58 / 13:04 / 13:26 / 14:32 / 14:54 / 16:00 / 16:30 / 17:30 / 18:05 / 19:05 / 19:40 / 21:30

Sábado – 05:20 / 06:34 / 07:40 / 08:02 / 09:08 / 09:35 / 11:36 / 11:58 / 13:04 / 13:26 / 14:32 / 14:54 / 16:00 / 16:30 / 17:30 / 18:05 / 19:05 / 19:40 / 21:30

Domingo – 05:50 / 06:50 / 07:25 / 08:25 / 08:40 / 10:50 / 11:10 / 12:05 / 12:30 / 13:25 / 13:50 / 14:45 / 15:25 / 16:05 / 16:35 / 17:35 / 18:05 / 19:00 / 20:25 / 21:10 / 21:40 / 22:15

LINHA 005 – JARDIM BOA VISTA X OLARIA (VIA SESC)

Jardim Boa Vista

Segunda a Sábado – 15:30 / 17:00 / 18:30

LINHA 006 – JARDIM BOA VISTA X CONDADOS (VIA PRAIA DO MORRO)

Jardim Boa Vista

Segunda a Sexta – 10:40

Condados

Segunda a Sexta – 08:40

LINHA 007 – PORTAL CLUB X PORTO GRANDE (VIA AV. EWERSON DE A. SODRÉ)

Portal Club

Segunda a Sábado – 07:20 / 08:05 / 09:25 / 11:35 / 12:40 / 14:00 / 15:05 / 16:00 / 17:15 / 18:10 / 19:20

Domingo – 06:00 / 09:55 / 12:50 / 14:50 / 16:45 / 19:50

Porto Grande

Segunda a Sexta – 06:35 / 07:15 / 08:30 / 09:00 / 10:20 / 12:25 / 13:50 / 15:00 / 16:05 / 18:15 / 19:10 / 20:10

Domingo – 06:50 / 08:45 / 10:45 / 13:50 / 15:50 / 20:40

LINHA 008 – PORTAL CLUB X PORTO GRANDE (VIA MUQUIÇABA/SESC)

Portal Club

Segunda a Sábado – 06:00 / 22:05

Domingo – 07:45

Porto Grande

Segunda a Sábado – 17:00

Domingo – 17:40

LINHA 009 – J. BOA VISTA X SANTA MARGARIDA (VIA AV. EWERSON DE A. SODRÉ-VIA OLARIA E CAIC)

Jardim Boa Vista

Segunda a Sábado – 05:25 / 06:26 / 06:35 / 08:10 / 09:25 / 10:30 / 11:45 / 12:10 / 13:15 / 13:35 / 14:45 / 15:05 / 16:10 / 16:30 / 17:45 / 19:40 / 21:55

Domingo – 05:40 / 07:20 / 08:55 / 11:10 / 12:30 / 13:50 / 15:10 / 16:40 / 19:00 / 20:10 / 21:25

Santa Margarida

Segunda a Sábado – 06:00 / 06:50 / 07:18 / 08:24 / 08:46 / 10:10 / 11:14 / 12:20 / 12:42 / 13:48 / 14:10 / 15:16 / 15:35 / 16:50 / 17:10 / 18:25 / 20:10 / 22:25

Domingo – 05:10 / 06:25 / 07:55 / 09:25 / 11:45 / 13:05 / 14:25 / 15:45 / 17:15 / 19:35 / 20:40 / 22:00

LINHA 010 – JABARAÍ X IPIRANGA (VIA SESC)

Jabaraí

Segunda a Sábado – 05:00 / 05:50 / 06:10 / 06:30 / 07:10 / 07:50 / 08:45 / 11:25 / 13:00 / 13:55 / 14:40 / 15:30 / 16:10 / 16:55 / 17:50 / 18:35 / 19:35 / 20:15 / 22:05

Domingo – 08:55 / 21:00

Ipiranga

Segunda a Sábado – 05:35 / 06:30 / 06:55 / 07:20 / 08:00 / 08:55 / 09:40 / 10:35 / 11:35 / 12:15 / 13:10 / 13:50 / 14:45 / 15:25 / 17:00 / 17:50 / 18:05 / 18:50 / 19:40 / 20:40 / 21:25 / 22:00

Domingo – 11:10 / 21:35 / 22:10

LINHA 011 – JABARAÍ X IPIRANGA (VIA AV. EWERSON DE A. SODRÉ)

Jabarai

Segunda a Sábado – 07:35 / 08:05 / 09:40 / 12:25 / 17:10 / 18:50 / 21:20

Domingo – 05:10 / 06:30 / 08:05 / 09:40 / 10:40 / 12:10 / 14:20 / 16:05 / 17:40 / 19:20 / 19:50

Ipiranga

Segunda a Sábado – 16:20

Domingo – 05:40 / 07:15 / 08:55 / 11:30 / 13:20 / 15:10 / 16:50 / 18:30 / 21:10

LINHA 012 – JABARAÍ X PRAÇA VITÓRIA (VIA AV. EWERSON DE A. SODRÉ)

Jabarai

Segunda a Sábado – 05:20 / 06:50 / 07:30 / 08:30 / 09:05 / 10:05 / 10:35 / 11:45 / 12:05 / 12:45 / 13:20 / 13:40 / 14:20 / 14:50 / 15:20 / 15:50 / 16:35 / 17:35 / 19:15 / 19:40

Domingo – 05:55 / 06:30 / 07:05 / 07:40 / 08:20 / 10:10 / 11:50 / 12:25 / 13:05 / 13:40 / 14:20 / 14:55 / 15:35 / 16:10 / 16:50 / 17:30 / 18:10 / 18:50 / 22:00

Praça da Vitória

Segunda a Sábado – 06:05 / 07:40 / 08:20 / 09:20 / 11:03 / 11:20 / 11:55 / 12:35 / 12:55 / 13:30 / 14:10 / 14:30 / 15:10 / 15:50 / 16:10 / 16:45 / 17:25 / 18:30 / 21:00 / 21:30

Domingo – 06:30 / 07:05 / 07:40 / 08:20 / 09:35 / 10:00 / 11:50 /12:25 / 13:05 / 13:40 / 14:20 / 14:55 / 15:35 / 16:10 / 16:50 / 17:30 / 18:10 / 18:45 / 19:30

LINHA 013 – JABARAÍ X KUBITSCHEK (VIA SANTA MARGARIDA e CAIC)

Jabarai

Segunda a Sábado – 05:40 / 18:15

Santa Margarida

Segunda a Sábado – 06:10 / 19:10

LINHA 014 – KUBITSCHEK X VARZEA NOVA

Kubitschek

Segunda a Sábado – 07:15 / 16:30

Várzea Nova

Segunda a Sábado – 08:05 / 17:15

LINHA: 015 – KUBITSCHEK X NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Kubitschek

Segunda a Sexta – 06:35 / 07:35 / 09:50 / 11:00 / 12:15 / 13:00 / 14:00 / 14:45 / 16:15 / 17:00 / 18:00 / 19:30

Sábado – 06:35 / 07:35 / 09:50 / 11:00 / 12:15 / 14:00 / 15:40 / 17:20 / 17:40

Domingo – 07:00 / 12:00 / 16:00 / 20:00

S .Conceição

Segunda a Sexta – 06:00 / 07:00 / 08:00 / 10:15 / 11:25 / 12:40 / 13:25 / 14:25 / 15:10 / 16:40 / 17:25 / 18:25 / 19:55

Sábado – 06:00 / 07:00 / 08:00 / 10:15 / 11:25 / 12:40 / 14:25 / 16:05 /17:45 / 18:05

Domingo – 06:20 / 07:20 / 12:20 / 16:20 / 20:20

LINHA 016 – PRAÇA VITÓRIA X RECANTO DA SEREIA (VIA AV. EWERSON DE A. SODRÉ)

Recanto Da Sereia

Segunda a Sexta – 06:50 / 09:00 / 12:05 / 13:40 / 18:15

Sábado – 06:50 / 09:00 / 11:55 / 13:35 / 18:00

Praça Da Vitória

Segunda a Sexta – 07:50 / 11:00 / 12:40

Sábado – 07:40 / 11:00 / 12:42 / 17:05

LINHA 017 – Não tem

LINHA 018 – CENTRO X PRAIA DO MORRO (VIA SESC – VIA ORLA MARÍTIMA) – sem horários

LINHA 019 – SÃO GABRIEL X PRAÇA VITÓRIA

São Gabriel

Segunda a Sexta – 05:45 / 06:45 / 08:15 / 08:55 / 09:15 / 11:05 / 12:05 / 13:10 / 13:55 / 15:25 / 15:40 / 16:10 / 17:10 / 17:55 / 18:40 / 21:05 / 21:55

Sábado – 05:45 / 06:45 / 08:55 / 09:15 / 11:05 / 12:25 / 13:10 / 13:40 / 13:55 / 14:45 / 16:25 / 16:45 / 17:25 / 18:45 / 19:30 / 19:55 / 20:20 / 20:45 / 21:35

Domingo – 08:20 / 09:20 / 11:20 / 13:20 / 14:20 / 15:20 / 17:20 / 18:20 / 19:20 / 22:20

Praça Da Vitória

Segunda a Sexta – 06:50 / 07:50 / 08:50 / 09:10 / 12:00 / 12:30 / 13:30 / 14:15 / 15:15 / 16:00 / 16:30 / 17:30 / 17:45 / 18:15 / 18:50 / 20:45 / 21:35

Sábado – 06:50 / 07:50 / 08:50 / 12:00 / 12:30 / 13:15 / 13:30 / 14:20 / 14:40 / 15:20 / 17:00 / 17:45 / 18:20 / 18:45 / 19:35 / 20:00 / 21:15 / 21:40 / 22:30

Domingo – 08:00 / 09:00 / 11:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 22:00

LINHA 020 – JABUTICABA X PRAÇA VITÓRIA (VIA EWERSON DE A. SODRÉ)

Jabuticaba

Segunda a Sábado – 13:45 / 19:00

Praça Da Vitória

Segunda a Sábado – 12:30 / 17:45

LINHA 021 – ANDANA X PRAÇA VITÓRIA (VIA AV. EWERSON DE A. SODRÉ)

Segunda – Terças E Quartas

Andana – 08:30 / 13:30 / 18:45

Praça Da Vitória – 07:30 / 12:30 / 17:45

LINHA 022 – PRAIA DO SOL X PRAÇA VITÓRIA (VIA AV. EWERSON DE A. SODRÉ)

Praia Do Sol

Segunda a Sexta – 06:50 / 09:00 / 12:05 / 13:40 / 18:15

Sábado – 06:50 / 09:00 / 11:55 / 13:35 / 18:00

Praça Da Vitória

Segunda a Sexta – 07:50 / 11:00 / 12:40

Sábado – 07:40 / 11:00 / 12:42 / 17:05

LINHA 023 – SOL NASCENTE X OLARIA

Sol Nascente

Segunda a Sábado – 10:35 / 12:50 / 16:05

Praça Da Vitoria

Segunda a Sábado – 10:15 / 12:30 / 15:45

LINHA 024 – IPIRANGA X CAMURUGI (VIA AV EWERSON DE A. SODRÉ)

Ipiranga

Segunda a Sábado – 06:30 / 07:45 / 09:00 / 11:20 / 12:35 / 13:50 / 15:05 / 16:25 / 17:40 / 19:00 / 21:30 / 22:30

Domingo – 06:30 / 07:45 / 09:00 / 11:15 / 12:30 / 13:45 / 15:15 / 16:30 / 17:40 / 18:50 / 21:30 / 22:20

Camurugi

Segunda a Sábado – 06:00 / 07:15 / 08:30 / 09:45 / 11:50 / 13:15 / 14:35 / 15:45 / 17:05 / 18:15 / 19:40 / 22:00

Domingo – 06:00 / 07:15 / 08:30 / 09:45 / 12:00 / 13:15 / 14:30 / 16:00 / 17:15 / 18:30 / 19:40 / 22:00

LINHA 025 – BELA VISTA X IPIRANGA

Bela Vista

Segunda a Sexta – 05:30 / 06:15 / 06:30 / 07:15 / 07:30 / 07:45 / 08:35 / 09:35 / 09:55 / 10:45 / 11:45 / 12:55 / 13:40 / 14:10 / 14:40 / 14:55 / 15:55 / 16:25 / 16:55 / 17:40 / 18:10 / 18:55 / 19:15 / 19:35 / 20:20 / 20:40 / 21:30

Sábado – 05:30 / 06:15 / 06:30 / 07:15 / 07:30 / 07:45 / 08:15 / 08:35 / 09:35 / 09:55 / 10:45 / 11:45 / 12:05 / 12:55 / 13:25 / 14:10 / 15:05 / 15:25 / 15:45 / 17:05 / 18:25 / 19:05 / 21:10

Domingo – 05:50 / 06:50 / 07:50 / 08:50 / 09:50 / 11:50 / 12:50 / 13:50 / 14:50 / 15:50 / 16:50 / 17:50 / 18:50 /19:50 / 21:50

Ipiranga

Segunda a Sexta – 06:20 / 07:05 / 07:20 / 08:10 / 08:30 / 09:30 / 10:20 / 10:40 / 11:20 / 11:40 / 12:45 / 13:15 / 13:45 / 14:30 / 15:00 / 15:30 / 15:45 / 16:45 / 17:15 / 17:45 / 18:30 / 19:10 / 19:55 / 20:20 / 21:10 / 22:00 / 22:25

Sábado – 06:20 / 07:05 / 07:20 / 08:10 / 08:30 / 09:10 / 09:30 / 10:20 / 10:40 / 11:20 / 11:40 / 12:45 / 13:00 / 13:45 / 15:00 / 16:00 / 16:20 / 16:40 / 18:00 / 19:10 / 20:25 / 20:50 / 22:05

Domingo – 06:30 / 07:30 / 08:30 / 09:30 / 11:30 / 12:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 / 17:30 / 18:30 / 19:30 / 21:30

LINHA 026 – TREVO BR 101 X TAQUARA DO REINO (VIA LAMEIRÃO)

Trevo Br-101

Segunda a Sábado – 11:10 / 17:30

Taquara

Segunda a Sábado – 06:40 / 12:30 / 18:50

LINHA 027 – TREVO DA BR 101 X OLARIA (VIA CAIC)

Trevo br 101

Segunda a Sexta – 05:10 / 08:00 / 08:35 / 09:00 / 09:15 / 09:50 / 11:40 / 13:50 / 14:00 / 14:30 / 15:10 / 15:45 / 21:10

Sábado – 05:10 / 08:00 / 08:35 / 09:00 / 09:15 / 11:40 / 13:50 / 14:00 / 14:30 / 15:10 / 15:45 / 21:10

Domingo – 07:15 / 08:15 / 09:10 / 10:00 / 10:10 / 10:55 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:05 / 18:05 / 19:30 / 19:55 / 20:55 / 21:50 / 22:05 / 23:00

Kubitschek/Olaria

Segunda a Sexta – 05:35 / 06:50 / 08:30 / 08:35 / 09:25 / 09:55 / 13:30 / 13:50 / 14:30 / 15:05 / 21:10

Sábado – 05:35 / 06:50 / 08:30 / 08:35 / 09:25 / 09:55 / 13:30 / 13:50 / 14:30 / 15:05 / 21:10

Domingo – 07:45 / 08:40 / 09:40 / 10:25 / 11:40 / 12:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30 / 17:30 / 18:30 20:25 21:10 / 21:25 / 22:25 / 22:30

LINHA 028 – TREVO DA BR 101 X MEAÍPE (VIA ENSEADA AZUL)

Trevo Da BR 101

Segunda a Sábado – 13:35 / 16:00

Meaipe

Segunda a Sábado – 14:30 /15:05

LINHA 029 – CONDADOS X BR 101 (VIA ROD. JONES DOS SANTOS NEVES)

Condados

Segunda a Sábado – 05:25 / 06:00 / 07:10 / 08:00 / 08:55 / 11:00 / 11:50 / 12:45 / 13:35 / 16:15 / 17:05 / 18:10 / 18:45 / 21:35

Domingo – 04:50 / 05:35 / 06:05 / 07:10 / 07:45 / 10:05 / 10:25 / 11:30 / 12:10 / 13:00 / 14:00 / 14:35 / 15:40 / 16:25 / 17:20 / 18:25 / 19:30 / 21:10/ 22:10

Trevo Da BR-101

Segunda a Sexta – 06:20 / 07:05 / 07:55 / 10:10 / 10:45 / 11:55 / 12:40 / 14:20 / 15:20 / 17:00 / 17:55 / 20:40

Sábado – 05:30 / 06:20 / 07:05 / 07:55 / 10:10 / 10:45 / 11:55 / 12:40 / 14:20 / 15:20 / 17:00 / 17:55 / 20:40

Domingo – 05:30 / 06:10 / 07:00 / 08:05 / 09:40 / 10:50 / 11:15 / 12:15 / 13:00 / 13:55 / 14:50 / 15:35 / 16:30 / 17:20 / 18:35 / 20:20 / 21:10

LINHA 030 – SETIBA X KUBITSCHEK

Setiba

Segunda a Sexta – 05:15 06:43 07:31 08:11 08:34 09:03 09:43 10:03 10:33 11:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:13 15:43 16:09 16:49 17:13 18:47 19:23 20:15 21:00 21:30 22:30

Sábado – 05:05 06:24 07:08 07:33 07:53 08:33 09:03 09:23 09:48 10:13 10:43 11:03 11:23 11:33 11:55 12:19 12:55 13:31 14:07 14:43 15:31 16:19 16:55 17:31 18:23 19:34 20:34 21:34

Domingo – 05:20 06:20 07:20 08:25 09:40 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:55 21:10 22:10

Kubitschek

Segunda a Sexta – 05:47 07:33 08:21 09:03 09:23 09:53 10:53 12:03 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 16:03 16:33 16:59 17:15 17:39 18:03 19:03 19:37 20:10 20:53 23:00

Sábado – 06:10 07:05 07:10 07:50 08:15 08:35 09:20 09:50 10:10 10:35 11:00 11:30 11:50 12:10 12:20 13:06 13:42 14:18 14:54 15:30 16:18 17:06 17:37 18:13 19:05 20:15 21:15 22:10

Domingo – 05:50 06:50 07:55 09:00 10:15 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:20 21:35 22:35

LINHA 031 – TREVO SETIBA X OLARIA (MUQUIÇABA)

Trevo Setiba

Segunda a Sexta – 05:00 05:40 05:50 06:00 06:34 06:42 06:56 07:22 07:30 07:46 08:02 08:10 08:26 09:00 09:30 09:40 09:50 10:00 10:20 10:50 11:00 11:10 11:30 11:50 12:00 12:30 12:50 13:00 13:20 13:30 13:50 14:00 14:30 14:50 15:00 15:10 15:30 15:40 16:00 16:08 16:40 16:48 17:04 17:12 17:28 17:36 17:52 18:00 18:10 18:42 19:06 19:18 19:45 20:00 20:30 20:45 21:15 21:45 22:00 22:15 22:45

Sábado – 05:25 06:10 06:40 07:00 07:25 07:50 08:10 08:30 09:00 10:05 10:30 10:55 11:20 11:50 12:38 12:50 13:14 13:26 14:02 14:26 14:38 15:02 15:14 15:26 15:50 16:02 16:14 16:38 16:50 17:14 17:26 17:50 18:02 18:45 19:00 19:20 20:00 20:20 21:00 21:20 22:00 22:20 22:40

Domingo – 05:40 06:00 06:40 07:00 07:40 08:00 08:50 09:15 10:05 10:30 11:10 11:30 12:10 12:30 13:10 13:30 14:10 14:30 15:10 15:30 16:10 16:30 17:10 17:30 18:10 18:30 19:10 19:30 20:20 20:45 21:30 21:50 22:30 22:50

Olaria

Segunda a Sexta – 05:25 06:09 06:21 06:33 06:45 06:55 07:11 07:22 08:02 08:10 08:26 08:34 08:42 08:50 09:10 09:40 10:10 10:40 11:00 11:30 11:40 11:50 12:10 12:30 13:10 13:30 13:40 14:00 14:10 14:30 14:40 15:05 15:30 15:40 15:50 16:10 16:20 16:40 16:50 17:20 17:28 17:44 17:52 18:08 18:16 18:32 18:40 18:50 19:22 19:46 19:58 20:18 20:33 21:00 21:15 21:45 22:10 22:25 22:40 23:10

Sábado – 05:25 05:40 06:30 06:40 07:15 07:30 08:00 08:25 08:45 09:05 09:35 10:45 11:15 11:40 12:00 12:30 12:55 13:18 13:30 13:54 14:06 14:42 15:01 15:13 15:37 15:49 16:01 16:25 16:37 16:49 17:05 17:25 17:49 18:01 18:25 18:37 18:50 19:20 19:35 19:55 20:35 20:55 21:30 21:50 22:30 22:50 23:05

Domingo – 06:10 06:30 07:10 07:30 08:15 08:35 09:25 09:50 10:35 11:05 11:45 12:05 12:45 13:05 13:45 14:05 14:45 15:05 15:45 16:05 16:45 17:05 17:45 18:05 18:00 18:45 19:05 19:40 20:00 20:45 21:10 21:55 22:15 22:55 23:15

LINHA 032 – PORTAL X KUBITSCHEK (VIA AV. EWERSON DE A. SODRÉ)

Portal Club

Segunda a Sábado – 06:00 / 22:05

Domingo – 07:45

Kubitschek

Segunda a Sábado – 17:00

Domingo – 17:45

LINHA 033 – SETIBA X KUBITSCHEK (VIA PRAIA DO MORRO E MUQUIÇABA)

Setiba

Segunda a Sexta – 07:11

Kubitschek

Segunda a Sexta – 08:01 / 10:30

LINHA 034 – SETIBA X MEAÍPE (VIA PRAIA DO MORRO – SESC)

Meaipe

Segunda a Sexta – 21:35

LINHA 035 – SETIBA X MEAÍPE (VIA AV. EWERSON DE ABREU SODRÉ)

Setiba

Segunda a Sexta – 05:40 06:00 06:20 06:43 07:35 08:20 08:50 09:45 11:00 12:00 12:20 12:55 13:30 14:10 14:40 15:05 15:50 16:30 17:00 17:30 18:25 18:50 20:20 20:50 21:00 21:40

Sábado – 05:40 05:55 06:20 06:50 07:35 08:20 08:50 09:45 10:40 11:00 11:56 12:20 12:56 13:30 14:10 14:44 15:08 15:56 16:32 16:56 17:32 18:25 18:53 20:30 21:00 21:30

Domingo – 06:10 06:40 07:30 08:10 08:50 10:25 11:15 11:40 12:20 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:20 17:20 18:00 18:20 19:20 21:00 22:00 22:40

Meaipe

Segunda a Sexta – 04:45 05:50 06:20 06:40 07:00 07:15 07:50 09:30 09:50 10:55 11:45 12:15 13:05 13:20 14:10 14:45 15:20 15:50 16:20 16:50 17:40 18:05 18:40 19:45 20:45 21:50 22:40

Sábado – 04:45 05:50 06:10 06:10 06:40 07:00 07:15 07:50 08:40 09:30 09:50 10:55 11:45 12:15 13:05 13:20 14:10 14:45 15:20 15:50 16:20 16:50 17:40 18:05 18:50 19:45 21:35 21:50 22:40

Domingo – 05:55 06:20 07:05 07:35 08:15 09:10 09:35 11:15 12:00 12:40 13:25 14:15 14:50 15:30 16:15 17:00 17:20 18:15 19:00 19:35 21:10 22:00 22:40

LINHA 036 – SETIBA X PRAIA DO MORRO – sem horários

LINHA 037 – TREVO DE SETIBA X OLARIA – (VIA SESC)

Trevo De Setiba

Segunda a Sexta – 06:10 / 07:54

Olaria

Segunda a Sexta – 07:38

LINHA 038 – TREVO DE SETIBA X PRAÇA DA VITORIA VIA MUQUIÇABA

Trevo De Setiba

Segunda a Sexta – 08:50 / 10:30 / 14:20 / 16:24 / 21:50

Praça Da Vitoria

Segunda a Sexta – 06:40 / 09:25 / 11:05 / 13:00 / 14:35 / 15:10 / 19:10

Sábado – 12:55 / 14:30 / 18:50

LINHA 039 – SETIBA X TREVO DA BR101 (VIA AV. EWERSON DE ABREU SODRÉ)

Setiba

Segunda a Sexta – 05:50 / 06:47 / 08:48 / 09:48 / 12:48 / 15:48 / 16:53 / 17:58

Sábado – 05:50 / 18:20

Trevo BR101

Segunda a Sexta – 06:30 / 07:35 / 09:35 / 10:35 / 13:35 / 16:35 / 17:40 / 18:45

Sábado – 06:30

LINHA 040 – TREVO DE SETIBA X KUBITSCHEK (SESC)

Trevo De Setiba

Segunda a Sexta – 06:11 / 07:07 / 11:13 / 12:03 / 12:33 / 16:25 / 17:38 / 18:13

Kubitschek

Segunda a Sexta – 07:57 / 11:23 / 18:27 / 21:35 / 22:00

LINHA 041 – TREVO DE SETIBA X TREVO DA BR101 (RETORNO VIA SESC)

Trevo De Setiba

Segunda a Sexta – 14:48

Trevo Da BR101

Segunda a Sexta – 15:35

LINHA 042 – PONTAL DE SANTA MÔNICA X INDEPENDÊNCIA (VIA AV. EWERSON DE A. SODRÉ)

Pontal Santa Monica

Segunda a Sábado – 10:15 / 13:45 / 15:30 / 20:20

Domingo – 06:20 / 07:50 / 10:20 / 12:00 / 13:35 / 15:10 / 16:45 / 18:20 / 21:30

Independência

Segunda a Sábado – 11:10 / 14:40 / 16:15 / 21:10

Domingo – 05:40 / 07:00 / 08:35 / 11:10 / 12:45 / 14:20 / 15:55 / 17:30 / 19:05 / 22:10

LINHA 043 – PONTAL DE SANTA MÔNICA X INDEPENDÊNCIA (VIA SESC)

Pontal Santa Monica

Segunda a Sábado – 06:00 / 07:25 / 12:00 / 17:20

Independência

Segunda a Sábado – 06:40 / 08:15 / 12:45 / 18:20

LINHA 044 – PATURÁ X SÃO JOÃO (VIA SESC)

Patura

Segunda a Sábado – 07:50 / 09:30 / 12:45 / 14:35 / 16:25 / 18:20 / 20:10

LINHA 045 – PATURÁ X SÃO JOÃO (VIA AV. EWERSON DE A. SODRÉ)

São João

Segunda a Sábado – 08:40 / 10:25 / 13:40 / 15:25 / 17:20 / 19:15 / 22:10

LINHA 046 – JARDIM BOA VISTA X CAMURUGI (VIA AV. EWERSON DE A. SODRÉ)

Jardim Boa Vista

Segunda a Sábado – 05:50 06:30 06:55 08:00 10:05 11:20 12:55 14:25 15:50 17:15 18:30 20:50

Camurugi

Segunda a Sábado – 05:20 06:25 07:00 07:30 08:25 10:40 12:05 13:40 15:05 16:30 17:50 19:10 21:30

LINHA 047 – JARDIM BOA VISTA X SÃO GABRIEL (VIA PRAIA DO MORRO)

Jardim Boa Vista

Segunda a Domingo – 07:00 / 08:30 / 11:05 / 12:30 / 14:00 / 15:30 / 17:00 / 18:35 / 20:00 / 22:20

São Gabriel

Segunda a Domingo – 06:10 / 07:25 / 07:35 / 09:05 / 11:35 / 13:05 / 14:35 / 16:05 / 17:35 / 19:05 / 20:30

LINHA 048 – PRAÇA VITÓRIA x AMARELOS (VIA BARRO BRANCO)

Praça Da Vitoria

Segunda a Sábado – 05:15 / 06:55 / 09:50 / 11:40 / 13:20 / 15:00 / 17:00 / 22:15

Domingo – 05:40 / 07:00 / 11:25 / 13:20 / 15:05 / 17:05

Amarelos

Segunda a Sábado – 06:00 / 08:00 / 10:50 / 12:30 / 14:05 / 16:00 / 17:55

Domingo – 06:10 / 07:50 / 12:30 / 14:10 / 16:00 / 18:00

LINHA 049 – PRAÇA VITÓRIA X RIO CALÇADO (VIA BR101)

Praça Da Vitoria

Segunda a Sábado – 05:00 / 14:40

Baia Nova

Segunda a Sábado – 06:00 / 16:40

LINHA 050 – PRAÇA VITÓRIA X BOA ESPERANÇA

Praça Da Vitoria

Segunda a Sábado – 07:30 / 12:30

Boa Esperança

Segunda a Sábado – 08:30 / 13:30

LINHA 051 – não tem

LINHA 052 – PRAÇA VITÓRIA X BUENOS AIRES

Praça Da Vitoria

Segunda a Sábado – 05:30 / 15:30

Buenos Aires

Segunda a Sábado – 06:30 / 16:30

LINHA 053 – PRAÇA VITÓRIA X BAIA NOVA (VIA BR101)

Praça Da Vitoria

Segunda a Sábado – 05:00 / 14:40

Baia Nova

Segunda a Sábado – 06:00 / 16:40

LINHA 054 – PRAÇA DA VITÓRIA X BAIA NOVA (VIA BR 101 E VARGEM FRIA)

Praça Da Vitoria

Segunda a Sábado – 05:00 / 14:40

Baia Nova

Segunda a Sábado – 06:00 / 16:40

LINHA 055 – PRAÇA VITÓRIA X RIO GRANDE

Praça Da Vitoria

Segunda a Sábado – 12:15 / 18:10

Rio Grande

Segunda a Sábado – 06:20 / 12:55 / 19:00

LINHA O56 – não tem

LINHA 057 – CENTRO X IGUAPE (VIA BR101)

Centro

Segunda a Sábado – 11:15 / 16:30 / 18:05 / 19:30

Iguape

Segunda a Sexta – 06:00 / 06:50 / 11:50 / 17:20 / 18:55 / 20:05

Sábado – 06:50 / 11:50 / 17:20 / 18:55 / 20:05