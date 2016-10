Confira os filmes selecionados para o 23º Festival de Cinema de Vitória

Por Redação Folha da Cidade em 3 de outubro de 2016 / Cult, Destaque

O Festival de Vitória chega a sua 23ª edição e será realizado de 14 a 19 de novembro. Este ano, mais uma vez, o número de produções inscritas superou a edição anterior. Mais de 700 filmes foram produzidos, a maioria entre 2015 e 2016, e vindos de todas as regiões brasileiras. Na extensa programação do Festival, serão exibidas em torno de 100 produções de diversos gêneros e formatos que farão parte de diferentes mostras e concorrerão ao Troféu Vitória em diversas categorias. Entre os selecionados, cerca de 20 produções farão sua estreia em mostras competitivas nesse Festival.

Os filmes escolhidos pela curadoria do Festival estão distribuídos nas seguintes mostras competitivas: 6ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, com cinco filmes de longa-metragem nacionais lançados recentemente; 20ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, uma seleção com o melhor da mais recente produção brasileira de curtas; 17º Festivalzinho de Cinema, com filmes para o público infanto-juvenil; 6ª Mostra Quatro Estações, com produções que abordam a temática da diversidade sexual; 5ª Mostra Foco Capixaba, com o melhor do cinema local; 5ª Mostra Corsária, com filmes que apresentam pesquisas de linguagem da estética cinematográfica; 3ª Mostra de Animação, com uma seleção da recente produção brasileira de filmes de animação; e 3ª Mostra Outros Olhares, com sete filmes nacionais que concorrerão ao prêmio de júri popular.

Novas Mostras

Este ano, o Festival também contará com duas novas mostras temáticas: a Mostra Mulheres no Cinema, sessão com filmes dirigidos exclusivamente por mulheres e que busca trabalhar as questões de gênero, valorizando a atuação feminina por detrás das câmeras, enquanto realizadoras; e a Mostra Cinema e Negritude, com cinco filmes de diretores negros e que têm enfoque nas questões étnico-raciais. Os curtas exibidos nessas duas mostras concorrerão ao Troféu Vitória – Júri Popular.

Com caráter não competitivo, a programação dessa maratona de cinema ainda contará com a Mostra Retrospectiva 100 Anos da Animação Brasileira e o Viradão Novo Cinema de Horror. A primeira exibirá filmes nacionais de animação consagrados e amplamente premiados em festivais e tem a função de celebrar o centenário da animação brasileira. Já a segunda contará com filmes de longa e curta-duração e levará para a telona o que há de mais recente e inovador nas produções nacionais do gênero “horror” em uma sessão que atravessará uma das madrugadas do Festival.

Além das mostras, outros dois filmes capixabas serão exibidos em caráter não competitivo: o curta-metragem “Eclipse Solar”, de Rodrigo de Oliveira, e o longa “Os Incontestáveis”, de Alexandre Serafini. Este último fará sua exibição de estreia no Espírito Santo na sessão de encerramento do Festival. A previsão é que as demais atividades da programação do Festival sejam divulgadas até meados deste mês.

Filmes Selecionados

Curta-Metragem de Abertura

Eclipse Solar, de Rodrigo de Oliveira (Ficção, 28’, ES) / Exibição fora de competição

Filme de Encerramento

Os Incontestáveis, de Alexandre Serafini (Ficção, 83’, ES) / Exibição fora de competição

6ª Mostra Competitiva Nacional de Longas-Metragens

Perdido em Júpiter, de Deo (Documentário, 74′, BA)

Todas as Cores da Noite, de Pedro Severien (Ficção, 70′, PE)

Antes o Tempo Não Acabava, de Sergio Andrade (Ficção, 85′, AM)

Noite Escura da Alma, de Henrique Dantas (Documentário, 96′, BA)

Guerra do Paraguay, de Luiz Rosemberg Filho (Ficção, 75′, RJ)

20ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas-Metragens

+1 Brasileiro, de Gustavo Moraes (Ficção, 16’, min, ES)

A Moça que Dançou com o Diabo, de João Paulo Miranda Maria (Ficção, 14’, SP)

À Parte do Inferno, de Raul Arthuso (Ficção, 23’, SP)

Acho Bonito Quem Veste, de Marcelo Coutinho (Documentário, 9’, PB)

Antes da Encanteria, de Elena Meirelles, Gabriela Pessoa, Lívia de Paiva, Jorge Polo, Paulo Victor Soares (Documentário, 21’, CE)

Aspirina para Dor de Cabeça, de Philippe Bastos (Ficção, 15’, RJ)

Balada para os Mortos, de Lucas Sá (Ficção, 23’, MA/RS) inédito em festivais nacionais

Buscando Helena, de Roberto Berliner e Ana Amélia Macedo (Documentário, 21’, RJ)

Cartas para Eros, de Herbert Fieni (Documentário, 25’, ES)

Confidente, de Karen Akerman e Miguel Seabra Lopes (Experimental, RJ, 12’)

Constelações, de Maurílio Martins (Ficção, 25’, MG)

Córrego Grande, 13, de Carol Covre (Documentário, 13’, ES)

Das Águas que Passam, de Diego Zon (Documentário, 23’, ES)

Demônia – Melodrama em 3 Atos, de Cainan Baladez e Fernanda Chicolet (Ficção, 17’, SP)

Estado Itinerante, de Ana Carolina Soares (Ficção, 25’, MG)

Impeachment, de Diego de Jesus (Documentário, 17’, ES)

Índios no Poder, de Rodrigo Arajeju (Documentário, 21’, DF)

K-Bela, de Yasmin Thayná (Ficção, 21’, RJ)

Melancia, de Lírio Ferreira (Documentário, 7’, PE)

O Delírio é a Redenção dos Aflitos, de Felipe Fernandes (Ficção, 21’, PE’)

O Ex-Mágico, de Olímpio Costa e Maurício Nunes (Animação, 11’, PE)

Retrato de Carmen D., de Isabel Joffily (Documentário, 22’, RJ)

Regeneração, de Humberto Carrão (Ficção, 17’, RJ) inédito em festivais

Sólon, de Clarissa Campolina (Experimental, 16’, MG)

Som Guia, de Felipe Rocha (Ficção, 15’, RJ)

17º Festivalzinho de Cinema

Insustentarte, de Thiago Ottoni (Animação, 3’40, GO)

O Projeto do Meu Pai, de Rosaria (Animação, 5’39’’, ES)

O Menino e a Caixa Misteriosa, de Leonardo Maximiano e Andrieli Torres (Ficção, 8’22’’, RN)

A Orelha de Van Gogh, de Thiago Franco (Animação, 10’48’’, MG)

Hora do Lanchêêê, de Claudia Mattos (Ficção, 14’28”, RJ)

A Menina e Fada de Luz, Alan Nóbrega (Animação, 7’36’’, RJ)

Fantasmo, de Mateus Loner (Ficção, 13’25”, SP)

H2Obby, de Flávia Treisan (Animação, 3’49”, SP)

Travesseiros, de Almir Correia (Animação, 4’18”, PR)

A Culpa é do Neymar, de João Ademir (Ficção, 10’, RJ) / Exibição fora de competição, Melhor Filme – Júri Popular do 16º Festivalzinho de Cinema

6ª Mostra Quatro Estações

A Vez de Matar, A Vez de Morrer, de Giovani Barros (Ficção, 25’, MS)

Cuscuz Peitinho, de Rodrigo Sena e Julio Castro (Ficção, 16’, RN)

Ingrid, de Maick Hannder (Documentário, 7’, MG)

Lightrapping, de Márcio Miranda Perez (Ficção, 22’, SP)

Lovedoll, de Débora Zanatta e Estevan de La Fuente (Ficção, 12’, PR)

Para Minha Mãe, de Wislan Esmeraldo (Ficção, 22’, CE)

5ª Mostra Foco Capixaba

A Febre, de João Oliveira (Documentário, 28’, ES) / Inédito em festivais

Como Areia do Mar, de Raphael Sampaio (Documentário, 19’, ES) / Inédito em festivais

Mitã Odjau Ramo – Quando a Criança Nasce, de Ricardo Sá (Documentário, 17 min., ES)

Montação, de Wanderson Viana (Documentário, 15’, ES) / Inédito em festivais

O Projeto do Meu Pai, de Rosaria (Animação, 6’, ES)

5ª Mostra Corsária

Abigail, de Isabel Penoni e Valentina Homem (Documentário, 17’, RJ)

Ainda Me Sobra Eu, de Taciano Valério (Experimental, 15’, PE)

Carruagem Rajante, de Lívia de Paiva e Jorge Polo (Ficção, 21’, RJ)

Horror, de Leonardo Bomfim (Ficção, 24’, RS)

Mãos Que Curam, de Gustavo Vinagre (Documentário, 20’, SP) / Inédito em festivais

O Rosto da Mulher Endividada, de Renato Sircilli e Rodrigo Batista (Documentário, 27’, SP)

Ordenha, de Diana Iliescu (Ficção, 12’, RJ) / Inédito em festivais

Os Mortos, de Stefano Calgaro (Experimental, 12’, SP) / Inédito em festivais

Preparação para Exercício Aéreo – O Deserto, de Rubiane Maia e Luísa Nóbrega (Experimental, 10’, ES) / Inédito em festivais

Santa Porque Avalanche, de Paulo Victor Soares (Experimental, 18’, CE)

Sem Título #3 – E Para Que Poetas em Tempo de Pobreza?, de Carlos Adriano (Experimental, 14’, SP)

Uma Noite e Meia, de Susana Costa Amaral (Ficção, 13’, RJ)

Wendigo, de Luciano Evangelista (Ficção, 3’, GO)

XX Tape, de Anderson Bardot (Experimental, 13’, ES) / Inédito em festivais

3ª Mostra de Animação

O Diário de Uma Terra Chamuscada, de Vinícius Angelus (Animação, 4’, PB)

O Ex-Mágico, de Olímpio Costa e Maurício Nunes (Animação, 11’, PE)

A Noiva do Coelhinho, de Rafael Franco (Animação, 11’, GO)

Say I Am Only Seveteen, de André Catoto Dias (Animação, 9’, SP)

A Orelha de Van Gogh, de Thiago Franco (Animação, 10’48’’, MG)

Mundo de Wander, de Lisandro Santos (Animação, 11’, RS)

O Projeto do Meu Pai, de Rosaria (Animação, 5’39’’, ES)

Quando os Dias Eram Eternos, de Marcus Vinícius Vasconcelos (Animação, 12’, SP)

O Último Engole Ervilha II, de Marão, Yurii Custodio, Jackson Abacatu, Wesley Rodrigues, Luah Garcia, Pamella Araújo, Camila Kauling, Guto BR, Rüsben, Ianah Maia, Giovanna Guimarães, Jirair Garabedian, Rosana Urbes e Maurício Castaño (Animação, 13’, RJ)

3ª Mostra Outros Olhares

Auto Copa Park, de João Atala (Ficção, 24’, RJ)

Cordilheira de Amora 2, de Jamille Fortunato (Documentário, 12’, MS)

Na Missão, Com Kadu, de Aiano Bemfica, Kadu Freitas e Pedro Maia de Brito (Documentário, 28’, PE/MG)

Os Cuidados Que Se Tem com os Cuidados que os Outros Devem Ter Consigo Mesmos, de Gustavo Vinagre (Ficção, 20’, SP)

Sesmaria, de Gabriela Richter Lamas (Ficção, 23’, RS)

Mostra Mulheres no Cinema

Autopsia, de Mariana Barreiros (Experimental, 7’, RJ)

Antonieta, de Flávia Person (Documentário, 15’, SC)

Chanson D’Amour, de Renata Prado (Ficção, 12’, PR)

CEP 05300, de Adria Meira e Lygia Pereira (Documentário, 21’, SP)

Dentro de Casa, de Yasmin Nolasco (Ficção, 14’, ES)

Irmã de Cena, de Gisele Bernardes (Documentário, 14’, ES)

Mulher(ES)Pelhos, de Rayza Oliveira (Ficção, 7’, PE,)

Os Muros Gritam o Silêncio, de Bresiana Saldanha e Danieli Borgoni (Experimental, 2’, ES)

Prepara!, de Muriel Alves (Documentário, 15’, RJ)

Mostra Cinema e Negritude

Black Out, de Adalmir José da SIlva, Felipe Peres Calheiros, Francisco Mendes, Jocicleide Valdeci de Oliveira, Jocilene Valdeci de Oliveira, Martinho Mendes, Paulo Sano, Sérgio Santos (Documentário, 13’, PE)

Cinzas, de Larissa Fulana de Tal (Ficção, 15’, BA)

Preto, de Elton de Almeida (Ficção, 21’, SP)

Procura-se Irenice, de Marco Escrivão e Thiago B. Mendonça (Documentário, 25’, SP)

Restos, de Renato Chagas Gaiarsa (Ficção, 16’, BA) / Inédito em festivais

Mostra Retrospectiva 100 Anos da Animação Brasileira

Treiler, A Última Tentativa, de José Maia (Animação, 6’, RS, 1986)

Novela, de Otto Guerra (Animação, 7’, RS, 1992)

As Cebolas São Azuis, de Marão (Animação, 12’, RJ, 1996)

Amassa Que Elas Gostam, de Fernando Coster (Animação/Ficção, 14’, SP, 1998)

Espantalho, de Alê Abreu (Animação, 10’, SP, 1998)

Deus É Pai, de Allan Sieber (Animação, 4’, SP, 4′, 2000)

Engolhervilha, de Marão (Animação, 8’, RJ, 2003)

Vida Maria, de Marcio Ramos (Animação, 9’, CE, 2006)

Dossiê Rê Bordosa, de César Cabral (Animação, 16’, SP, 2008)

Deixem Diana em Paz, de Julio Cavani (Animação, 10’, PE, 2013)

Viradão Novo Cinema de Horror

O Duplo, de Juliana Rojas (Ficção, 25′, SP, 2012)

O Diabo Mora Aqui, de Dante Vescio e Rodrigo Gasparini (Ficção, 80′, SP, 2015)

13 Histórias Estranhas, de Fernando Mantelli, Ricardo Ghiorzi, Cláudia Borba, Petter Baiestorf, Marcio Toson, Cesar Coffin Souza, Rafael Duarte, Taísa Ennes Marques, Gustavo Fogaça, Renato Souza, Leo Dias de los Muertos, Paulo Biscaia Filho, Felipe M. Guerra, Filipe Ferreira, Cristian Verardi (Ficção, 90′, SC, 2015)

Encontro Às Cegas, de Isabella Costa (Ficção, 10′, RJ, 2016)

A Casa de Cecíia, de Clarissa Alpett (Ficção, 102′, RJ, 2015)

O Segredo da Família Urso, de Cíntia Domitt Bittar (Ficção, 20′ SC, 2014)

Fonte: Festival de Vitória.