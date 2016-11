Congresso de Direito Previdenciário será realizado nesta sexta e sábado

Por Redação Folha da Cidade em 9 de novembro de 2016 / Destaque, Geral

Especialistas do Direito Previdenciário de todo o Brasil participarão, nos dias 11 e 12 de novembro, das 8 às 17 horas, do 3º Congresso de Direito Previdenciário do Espírito Santo, que será realizado no auditório da Faculdade Estácio Vitória, em Jardim Camburi. O evento é promovido pelo Sindicato dos Advogados do Espírito Santo em parceria com o Curso de Direito da instituição de ensino, com a Ordem dos Advogados do Brasil – Sessão Espírito Santo (OAB-ES) e o Instituto Brasileiro de Estudos Previdenciários (IBEP).

Reunindo grandes personalidades do direito, a conferência tratará de temas atuais como: Aposentadoria Especial do Servidor Público, Gestão dos Regimes Próprios e seus Impactos, Execução das Contribuições Previdenciárias pela Justiça do Trabalho, Benefícios Incapacitantes, Aposentadoria Especial, Reforma Previdenciária e seus Impactos, dentre outros.

O encontro é voltado para estudantes, servidores públicos, advogados, professores, juízes, procuradores e pessoas que têm interesse no assunto. A coordenação cientifica e acadêmica do evento é do professor Theodoro Vicente Agostinho, Mestre em Direito Previdenciário pela PUC/SP e autor de diversas obras em Direito Previdenciário.

Os interessados podem inscrever-se até o dia do Congresso. As vagas são limitadas a 240 participantes. Mais informações pelo site www.congressoprevidenciarioes.com.br.