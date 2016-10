Conheça os 17 vereadores eleitos em Guarapari

Os eleitores de Guarapari definiram na eleição deste domingo (2) a composição da Câmara Municipal, com 17 vereadores eleitos (veja os nomes abaixo). O candidato Wendel Lima, do PSD, foi o mais votado, com 1.736 votos, ficando com 2,96% das intenções de voto.

Entre os novos vereadores que tomam posse a partir do dia 1º de janeiro de 2017, apenas cinco, que cumprem mandato atualmente, foram reeleitos: Fernanda Mazelli (PSD), Dito Xaréu (SDD), Oziel de Souza (PSC), Paulina Aleixo (PP) e Thiago Paterlini (PMDB).

A Câmara Municipal recebe 12 novos vereadores: Wendel Lima (PSD), Zé Preto (PTN), Enis Gordinho (PEN), Clebinho Brambati (PTB), Sandro Bigossi (PDT), Rosangela Loyola (PDT), Lennom Monjardim (PTN), Grijo (PDT), Dr. Rogério (PRP), Kamilla Rocha (DEM), Denizart Luiz (PSDB) e Rodrigo Borges (PSDB).

O resultado acabou sendo uma surpresa já que novos nomes vão compor a Casa a partir do ano que vem. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, esse número representa uma renovação de 80%, ou seja, mais que a metade da bancada conseguiu se renovar. Lembrando que o salário de vereador em Guarapari é de R$ 6,9 mil. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para você conhecer quem são os novos representantes, o Folha da Cidade traz o perfil de cada vereador eleito e as suas principais propostas. Confira.

Wendel Lima (PSD): Com 1.736 votos, o candidato a vereador mais votado em Guarapari foi Wendel Lima. Para ele, essa quantidade de votos se deve ao trabalho realizado nas comunidades, nas redes sociais e de quando foi gerente e subsecretário Municipal de Educação. “Agradeço pelos votos. A população de Guarapari queria uma renovação. Vou trabalhar pela educação da juventude e geração de emprego e renda, pra que nossos jovens tenham dias melhores”.

Zé Preto (PTN): Ademir José Gomes Pereira, o Zé Preto , disse que tinha a expectativa de ser eleito, mas não com a quantidade de votos que recebeu: 1.642. O vereador eleito contou que vai lutar pelos menos favorecidos e que teve apoio das comunidades de Condados, Meaípe e Taquara do Reino. “Vou lutar pela saúde porque Guarapari é conhecida como a Cidade Saúde, mas ainda é muito carente nessa área. Vou cobrar do executivo transporte para quem precisa se deslocar para ter atendimento em outras cidades”.

Fernanda Mazzelli (PSD): A atual vereadora Fernanda Mazzelli foi reeleita como a 3ª candidata mais votada, totalizando 1.434 votos. Fernanda, que também é lutadora de Jiu-Jitsu, contou que vai continuar dando atenção especial para o esporte e apoio aos projetos sociais, saúde e educação. “As pautas de saúde e educação devem envolver o esporte para dar qualidade de vida para as pessoas e tirar os jovens das ruas. Nosso principal objetivo será lutar por uma Guarapari melhor”.

Enis Gordinho (PEN): Enis Soares de Carvalho, o Enis Gordinho, avaliou que a vitória nas urnas é fruto de um trabalho de formiguinha na comunidade de Santa Rosa e no Sindicato dos Rodoviários de Guarapari. “Como sou sindicalista, vou atuar principalmente nas pautas relacionadas com a geração de emprego, saúde, segurança e lazer. Além do turismo, também precisamos investir na indústria”. Segundo Enis, Guarapari precisa reabrir a agência do Sine para atender quem está procurando emprego.

Dito Xareu (SD): Marcial Souza, o Dito, foi reeleito para continuar na Câmara de Vereadores de Guarapari. “É uma alegria muito grande, pois acreditamos que fizemos um trabalho para o povo. Vou priorizar a educação e a saúde, que é uma área que precisa de investimentos. No esporte, vamos continuar apoiando os atletas”. Dito também contou que vai apoiar a criação da Guarda Municipal para melhorar a segurança da cidade.

Clebinho do Sindicato (PTB): Clebio Marques Brambati é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guarapari e pretende defender as bandeiras dos produtores rurais na casa de leis do município. “Trabalhamos com um grupo forte e não ficamos surpresos com vitória. A área rural de Guarapari ficou esquecida pelos gestores do nosso município. Precisamos de infraestrutura nas estradas e saúde na área rural”.

Sandro Bigossi (PDT): Para o vereador eleito Sandro Bigossi, a eleição é fruto de um trabalho que realiza há mais de vinte anos com o irmão e atual vereador Anselmo Bigossi. “Fizemos nossa campanha nas comunidades. Estou satisfeito e quero lutar para melhorar Guarapari. Vou trabalhar pelo saneamento básico nas áreas carentes do município e pelo turismo, mas sem esquecer do desenvolvimento econômico da cidade, para que todas as outras áreas funcionem”.

Rosangela Loyola (PDT): “Fiquei muito surpresa porque tinham vários nomes conhecidos disputando a eleição e tentando reeleição. Quero agradecer a Deus e a população de Guarapari que confiou em mim. Fizemos uma campanha pé no chão indo de casa em casa”, contou Rosangela. Ele disse ainda que sua prioridade será nas áreas de saúde e educação.

Lennon Monjardim (PTN): Para Lennon a campanha foi alegre. “Esperávamos atingir os mil votos, mas não acreditávamos eleger dois candidatos. Minhas principais bandeiras são o turismo, a saúde e a economia”. Segundo ele, essa eleição foi bem disputada. “Fiquei feliz com a renovação que aconteceu e espero que muita coisa melhore. Agradeço a todos que me ouviram”.

Oziel de Sousa (PSC): “Trabalhamos muito nesses quatro anos que se consolidaram com o resultado do ultimo domingo. Cumpri os compromissos que fiz na última campanha e vou fiscalizar para garantir o cumprimento das leis do nosso município”. O vereador contou que vai continuar realizando visitas nas comunidades.

Grijo (PDT): Marcos Antônio da Silva Grijó avaliou que a campanha foi positiva. “É um momento novo em que conseguimos renovar a maior parte da Câmara. Precisamos mostrar mais competência, equilíbrio e prudência para legislar em favor do povo e da coletividade”. Para Grijo as prioridades serão a educação e defender o projeto do polo industrial para Guarapari.

Thiago Paterlini (PMDB): “Estou muito feliz pois a reeleição não é fácil. Acredito que isso tudo aconteceu pelo fruto do bom trabalho que foi feito. Eu pretendo levar propostas consistentes para o turismo, saúde e obras importantes nas comunidades. Em especial vou lutar pela mobilidade urbana. Já no parlamento vou lutar pela mudança nas práticas políticas como: mudar de 24h para 48h o tempo que temos para apreciar um projeto e acabar com a reeleição para presidente da câmara”.

Drº Rogério Zanon (PRP): Rogério Mello Zanon Alves, é um médico de 58 anos, casado e atua na área da saúde em Guarapari. O Folha da Cidade tentou entrar em contato com o candidato, mas ele estava em um plantão de emergência.

Paulina Aleixo (PP): No seu quinto mandato, Paulina agradece a Deus e aos amigos por poder defender o direito de todos. “Meu trabalho é voltado para o social,

sempre resolvendo problemas daqueles que precisam. Estou aí para fazer mais quatro anos de trabalho. Eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus e ao povo que me escolheu novamente. O meu objetivo principal é continuar trabalhando para o povo e para aqueles que mais precisam”.

Kamila Rocha (DEM): A candidata Kamilla Rocha, do bairro Santa Mônica, ficou surpresa com o resultado, mas muito feliz em poder defender os interesses do povo. “Eu fiz um trabalho para que tivesse a consequência nas urnas. Foi uma surpresa. Eu sou enfermeira e atuo há 6 anos, trabalhei na Upa de Guarapari e sei as necessidades nessa área. Acho que temos que olhar com carinho para essa situação. A região norte também receberá uma atenção especial, nós não temos uma praça adequada para pratica esportiva, esgotamento sanitário e nem mesmo boas unidades de saúde. Lutarei firmemente por esses propósitos”.

Denizart Luiz (PSDB):“Trabalhamos mostrando as pessoas que a região precisa de um vereador que represente a comunidade. Nós da região norte somos uma comunidade muito sofrida que precisa de vagas em creches, não temos uma praça, área de lazer. Fiz a minha caminhada de porta em porta sem dinheiro. A minha proposta se concentra em continuar com as associações comunitárias para juntos discutirmos as necessidades e definirmos os projetos de lei que realmente são necessários para a região”.

Rodrigo Borges (PSDB): “Foi uma campanha difícil, mas alegre”, avaliou Rodrigo. “Passamos a mensagem da função que o vereador exerce e as nossas propostas. A população de Guarapari está de parabéns por ter renovado a câmara nas urnas”. De acordo com o vereador eleito, todos os 17 vereadores e o prefeito tem a obrigação de usar a máquina pública em favor do povo. Rodrigo contou que vai tentar ser a voz do servidor público dentro da casa de leis.

Reportagem

Glenda Machado e Marcos Siqueira