Conheça os vencedores do Recall Folha da Cidade 2016

Por Gabriely Sant'Ana em 30 de novembro de 2016 / Destaque, Recall 2016

O mercado de Guarapari começou esta quarta-feira (30) em festa, com a entrega dos prêmios do Recall Folha da Cidade 2016 durante a manhã no Guará Centro de Eventos. Cerca de 200 pessoas participaram do evento criado com o objetivo de prestigiar e valorizar as marcas mais lembradas do município.

Este ano, foram pesquisados 64 segmentos, totalizando 207 marcas premiadas. Os primeiros lugares levaram um troféu personalizado e os segundos e terceiros lugares, um certificado atestando sua posição de destaque na mente do consumidor guarapariense.

Enquanto algumas empresas ocuparam a liderança do setor com larga vantagem – caso da Moto Litoral, com mais de 68% das menções em Loja de Motos – foram registrados vários empates (quando a diferença entre as empresas foi igual ou menor do que 1%). A categoria Pizzaria, por exemplo, teve seis vencedores, dois em cada posição, mostrando como a área é competitiva na cidade.

“Este é um prêmio que veio para ficar”, destacou o diretor do Folha da Cidade, Hamilton Garcia durante a abertura. “Vemos aqui diferentes perfis de empreendimentos, desde microempresas, passando por negócios familiares e profissionais liberais até grupos empresariais. Isso mostra que há espaço para todos, desde que o empresário saiba posicionar a sua marca com profissionalismo e respeito ao consumidor”.

O levantamento foi conduzido pela Brand Marketing e Pesquisas, empresa conceituada no Estado, que realizou 400 entrevistas pessoais em diversas áreas de Guarapari. Durante a sua fala, o diretor de planejamento e projetos, Lucas Margotto, trouxe um dado interessante que reforça a importância da comunicação da marca perante o mercado. “Um estudo recente mostrou que para cada 1 real investido na área de propaganda são gerados 10 reais na economia local. Então a gente vê que aplicar dinheiro nesta área não é gasto, é investimento. A publicidade é uma grande aliada do desenvolvimento”, apontou.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Guarapari, apoiadora institucional da iniciativa, foi representada pelo vice-presidente, Darcy Lugão Júnior. “Ficamos muito felizes em poder participar e apoiar prêmios como o Recall, que vêm trazer um alívio nesse ano, que foi tão difícil para a economia. É uma prova de que, se trabalharmos duro, o reconhecimento, entre outros frutos, virão com certeza”, parabenizou.

Em breve, o Folha da Cidade também vai produzir um caderno especial destacando a trajetória das empresas premiadas. Confira abaixo os vencedores do Recall 2016

1 OFTALMOLOGISTA

1º Elizabeth Pádua

1º Gisele Guimarães

2º Luciano Bittencourt

2º Rodrigo Proft

3º Henrique Sanches

2 ACADEMIA

1º Agrizzi

2º PP Apolo

3º Korpus

3º Fitbox

3 AÇOUGUE

1º São Pedro

2º Estrela

2º Fabrício

4 AUTO-PEÇAS

1º 3 irmãos

2º Multiplan

3º BP Autopeças

5 BOUTIQUE FEMININA

1º Milú Modas

2º Sângelo

2º Q Jóia Modas

6 BOUTIQUE MASCULINA

1º Colombo

2º HBS

3º Utopia

7 BUFFET

1º Buiú

2º Villagio Eventos

3º Sabores

8 CARTÓRIO

1º Cartório Guarapari

2º Tina Mazzeli

9 CERIMONIAL/CASA DE FESTAS

1º Guará Centro de Eventos

2º Casa Bella

2º Alegra

3º Space Hall

3º Tom Paraíso

10 CLÍNICA DE ESTÉTICA

1º Tock de Beleza

2º Laline Cordeiro

3º Letícia Matrak

3º Não+Pelo

11 CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

1º Fisiocenter

2º Fisioclínica

2º Unifisio

3º Fisioestetic

12 CLÍNICA MÉDICA

1º Top Med

2º Santa Elisa

3º Endocenter

13 CLÍNICA ODONTOLÓGICA

1º COB

2º Dr. Ubirajara Ribeiro

3º Sorridentes

3º Sorrifácil

14 CLÍNICA VETERINÁRIA

1º Guarapari

2º Costa Caiado

3º Cane Gato

15 CONSTRUTORA

1º Gotardo

2º Real

3º Lorenge

3º Mocelin

16 EMPRESA DE SEGURANÇA

1º Guaralarme

2º Gesp

17 ESCOLA PARTICULAR

1º Maxime

1º Jesus Menino

2º Americano Batista

18 ESCOLA PARTICULAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

1º Maxime

1º Jesus Menino

2º Pequerruchos

3º Cantinho do céu

19 FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

1º Manipularte

2º Alquimia

3º Multtt farma

20 FARMÁCIA/DROGARIA

1º Drogasil

2º Brambati

3º Multt Farma

21 FINANCEIRA

1º Dacasa

2º Rangel Empréstimos

22 IMOBILIÁRIA

1º Gilberto Pinheiro

2º Peixoto

3º Roma Imóveis

3º Paulo Gomes

23 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

1º Glab

2º Tommasi Neto

3º UnilabFácil

24 LANCHONETE

1º Hamburgão

2º Sonho de Mel

3º Mc Donald’s

3º Good Burguer

25 LOJA CAMA/MESA/BANHO

1º Lutex

2º Grande Rio

3º Dadalto

26 LOJA DE CARROS NOVOS

1º VitóriaWagen

2º Relva

3º CVC

3º Planeta H

27 LOJA DE CARROS USADOS

1º Esplacar

1º Margel

2º Relva

2º GPC

28 LOJA DE INFORMÁTICA/MANUTENÇÃO

1º World

2º Pontual

29 LOJA DE MOTOS

1º Moto Litoral

2º Solly

30 LOJA DE MÓVEIS

1º Grande Rio

2º Casas Bahia

3º Sipolatti

3º Simonetti

31 LOJA PARA NOIVAS

1º Art Noivas

2º Brilho das Noivas

32 LOJA DE PISCINAS

1º Igui Piscinas

2º Aqualand

2º Casa d’piscina

33 LOJA DE PNEUS/RODAS/ACESSÓRIOS

1º 4 pistas

2º Armando

3º Marinho

34 LOJA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

1º Casa do Agricultor

2º Agropampas

3º Agro Ville

35 LOJA DE ROUPAS ÍNTIMAS

1º Calêndula

2º Atrevida

36 LOJA DE TINTAS

1º Visual tintas

2º Guarasolda

37 LOJA DE DECORAÇÃO

1º Zanetti

2º Wult

3º My Dreams

38 LOJA DE EMBALAGENS/ARTIGO PARA FESTAS

1º Parabéns pra você

2º Festa Mania

3º Felipão

39 LOJA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS

1º Brasmetal

2º Realmaq

3º Guarasolda

40 LOJA DE MATERIAL ELÉTRICO

1º Forvil

2º Centro Elétrico

41 LOJA DE ROUPA INFANTIL

1º Bambino One Store

2º Balãozinho

3º Mercadão Infantil

42 MADEIREIRA

1º Tofoli

2º Guaramai

3º BM

43 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

1º JB

2º Dismágua

3º Aganay

3º Lupinho

44 MATERIAL ESPORTIVO

1º Ademar Cunha

2º MTM

45 CARDIOLOGISTA

1º Dr. Francisco

2º Eduardo Porto

3º Willian Guimarães

3º Rosânia Martins

46 CLÍNICO (A) GERAL

1º Jair Lessa

2º Nilton Leite

3º Ivanielze Andrade

47 ORTOPEDISTA

1º Sérgio Pacífico

2º Virgílio

2º Eduardo Elias

48 PEDIATRA

1º Lúcio Zanon

1º Neuza Marchesi

1º Robson Duarte

2º Maria de Fátima

3º Fabiana Gonçalves

49 NUTRICIONISTA

1º Letícia Matrak

2º Beatriz Keller

2º Valéria Varlen

50 MÓVEIS DE ESCRITÓRIO

1º Vital Móveis

2º Grande Rio

3º RM Móveis

51 OFICINA MECÂNICA

1º 3 Irmãos

2º Plinio

3º Luizinho

52 ÓTICA

1º Guarapari

2º Diniz

3º Visão

53 PADARIA E CONFEITARIA

1º República dos Pães

2º Empório Bacutia

3º Do Irmão

3º Pão de Mel

54 PAPELARIA

1º Mil Folhas

2º Rabiskos

3º Art Print

55 PIZZARIA

1º Mamma

1º Alemão

2º Paris

2º Oasis

3º FreeDog

3º Casarão

56 POSTO DE GASOLINA

1º Dino

2º Guarave

3º Tigrão

57 POUSADA

1º Guarapousada

2º Praia do Morro

3º Mar e Mata

58 RESTAURANTE A LA CARTE

1º Comida e Cia

2º Pilão

3º Casa Marracini

3º Curuca

59 RESTAURANTE ORIENTAL

1º Dragon Beach

2º Dragão Chinês

3º JapaKombo

3º Sushiru

60 RESTAURANTE SELF-SERVICE

1º Comida e Cia

2º Cheiro Verde

3º Central

61 SALÃO DE BELEZA

1º Malagutti

2º Tock de Beleza

3º La Bella

62 SORVETERIA

1º Ki-Delícia

2º Sol e Neve

3º Frutos de Goiás

63 SUPERMERCADO

1º Santo Antônio

2º Extrabom

3º Casagrande

64 VIDRAÇARIA

1º Alvorada

2º Vidrosol

3º Vidroscenter